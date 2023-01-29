川普再戰2024正式起跑！豪言「24小時內讓俄烏談和」

川普28日在南卡蘿萊納州向支持者喊話，強調美國需要一位能挑戰整個體制的總統。（美聯社）

2023/01/29 15:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭持續之際，美國前總統川普28日正式啟動2024年重返白宮之路的競選活動，他在造勢講說中狠批美國總統拜登「將我們帶到了第三次世界大戰邊緣」，矢言將向「腐敗的政治機構」發難，還聲稱如果他當選總統，將在24小時內談判達成和平協議，結束俄烏戰爭。

《路透》報導，川普在新罕布夏州共和黨年會上說：「我現在比以前更憤怒，更有決心……我們需要一個準備好對付浪費國家力量的領導人，需要一位能在第一天就開始行動的總統。」

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他描繪了拜登領導下美國的暗淡前景，並誓言要扭轉通貨膨脹，確保美墨邊境安全，鞏固美國作為全球大國的地位。

他說：「由於軟弱和無能，拜登把我們帶到了第三次世界大戰的邊緣，我們正處於第三次世界大戰的邊緣，（我再說一遍）以防有人不知道。作為總統，我將透過實力帶來和平。」

他形容拜登在2021年拙劣地從阿富汗撤軍，美國歷史上最糟糕的一天，並聲稱他當總統的話，24小時內就可促成俄羅斯與烏克蘭達成和平協議

。

川普隨後前往南卡羅萊納，在該州州議會大廈對現場觀眾說：「2024年的選舉是我們拯救國家的唯一機會，我們需要一個在第一天就準備好這樣做的領導人。我們需要一個能夠挑戰整個體制的總統，一個能夠獲勝的總統。」

新罕布夏州和南卡羅萊納州都被視為潛在的「造王者」（Kingmaker），因為這兩個州是最早舉行提名的州之一，候選人在當地的表現往往決定他們的競選活動。

曾經是共和黨政治重心的川普，是否還具備擊敗總統拜登的實力，成為其他共和黨人越來越關注的因素。美國有線電視新聞網（CNN）近期一份民調顯示，7成5的民主黨選民不希望看到拜登代表民主黨參選，尤其屆時拜登已經高齡82歲。

川普現在真正的挑戰，只有共和黨中最有潛力的挑戰者、佛州州長迪尚特（Ron DeSantis），他以超過對手近20個百分點順利連任，聲勢如日中天。

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