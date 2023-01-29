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    烏俄戰爭使彈藥需求激增 萊茵金屬將提高砲彈產量

    「萊茵金屬」執行長帕柏格表示，為了滿足西方國家與烏克蘭的大量需求，萊茵金屬將大幅提升戰車與火砲彈藥產量。（路透）

    「萊茵金屬」執行長帕柏格表示，為了滿足西方國家與烏克蘭的大量需求，萊茵金屬將大幅提升戰車與火砲彈藥產量。（路透）

    2023/01/29 10:10

    〔即時新聞／綜合報導〕西方各國近期援助烏克蘭大批現代化主戰車（MBT），提升烏軍戰力，「豹2」戰車製造商、同時也是知名武器製造商的德國「萊茵金屬」（Rheinmetall）執行長帕柏格（Armin Papperger）表示，為了滿足西方國家與烏克蘭的大量需求，萊茵金屬將大幅提升戰車與火砲彈藥產量，並可能在德國開始生產「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）。

    根據《路透》報導，「萊茵金屬」生產許多武器裝備，其中最為著名的就是「豹2」戰車所裝備的「Rh-120」120公釐口徑滑膛炮，帕柏格表示，萊茵金屬每年可生產24萬發120公釐砲彈，遠超全世界所需，而在155公釐砲彈部份，則可以提高到每年45萬至50萬發，這將使得萊茵金屬成為生產120公釐砲彈與155公釐砲彈的最大廠商。

    自去年俄羅斯入侵烏克蘭以來，上述砲彈需求飆升，不僅是烏克蘭軍隊需要大量使用，西方國家為了補充庫存、應對來自俄羅斯的威脅，需求同樣激增。

    帕柏格提到，萊茵金屬打算在2月中旬舉行的慕尼黑安全會議上與美國洛克希德馬丁公司達成協議，目標是未來得以在德國生產「海馬斯」多管火箭。帕柏格表示，萊茵金屬擁有生產彈頭與火箭引擎的技術，同時也有能夠加裝發射器的卡車，這筆交易可能促成數億歐元的投資案，萊茵金屬將成為提供資金的主體。

    另外，萊茵金屬還聚焦在薩克森州營運一家化學粉末工廠，希望德國當局投資，帕柏格強調，這是對於國家安全的投資，若特殊的化學粉末生產短缺，可能會成為提高砲彈產量的阻礙，因此需要此工廠。

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