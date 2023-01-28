「飆風」要來了？法國改口 考慮提供烏克蘭戰機

歐美各國接連宣布提供烏克蘭各式主戰車，而空中力量的援助也正緊鑼密鼓的準備。法國近日表示，不排除向烏克蘭提供戰機，可能為飆風戰機或幻象2000-C戰機。圖為法國空軍飆風戰機。（法新社）

2023/01/28 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，歐美各國接連宣布提供烏克蘭各式主戰車，而空中力量的援助也正在緊鑼密鼓的準備。法國近日表示，不排除向烏克蘭提供飆風戰機（Rafale）或幻象2000-C戰機。

美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」（The War Zone）27日報導，法國國民議會國防和武裝部隊委員會主席加西盧（Thomas Gassilloud）在與英國國防部長華萊士（Ben Wallace）會談後表示，法國政府同意向烏克蘭提供戰機。

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加西盧指出，法國政府對提供戰機有一定條件，其中最主要的是判斷提供戰機是否將構成將俄烏戰爭升級的衝突點，進而使俄羅斯與北約發生衝突。

而烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）也表示，法國已提出關於軍援飆風戰機的提議，並已經與法國進行相當長時間的談判。但他也提到：「必須努力解決這個問題。」

飆風戰機為法國空軍現役戰機，最新版本的飆風裝備有RBE2主動相位陣列雷達（AESA）與先進的電子戰系統。武器方面將可攜帶流星超視距空對空飛彈、暴風影巡弋飛彈與飛魚反艦飛彈等先進彈種。

不過「戰區」認為，幻象2000-C戰機也是可能提供的機型，因其去年6月甫從法國空軍退役，且性能也不差。但幻象2000-C缺少長程空對空飛彈，僅裝備中程Super 530空對空飛彈；而長程空對空飛彈正是烏克蘭空軍急須的武器。

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