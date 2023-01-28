捷克展開總統大選決選 前北約將領帕維爾有望勝出

捷克總統大選，北約退役將領帕維爾（見圖）預料可望擊敗身價億萬的前總理巴比斯。（美聯）

2023/01/28 21:31

〔中央社〕捷克總統大選決選登場，今天第一天投票已結束。一般預料，北大西洋公約組織（NATO）退役將領帕維爾（Petr Pavel）將擊敗身價億萬的前總理巴比斯（Andrej Babis）。

《法新社》報導，由於這場激烈選戰充斥爭議性言論，分析家預期今、明兩天的決選投票率會很高。

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當過傘兵的帕維爾在最新民意調查中，以58％至59％的支持率領先，巴比斯只獲得41％至42％。

贏得決選的候選人將接下現任總統齊曼（Milos Zeman）的棒子。齊曼是敢言且具爭議性的政治人物，他原本與莫斯科當局關係密切，但在俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，他的親俄立場徹底轉變。

帕維爾在北部小村契爾諾切克（Cernoucek）投票後說，他希望為捷克擔任「一位有品格的總統」。捷克是歐洲聯盟（EU）和北約成員國，全國有1050萬人口。

帕維爾表示：「我不談空中樓閣，而是會如實描述現實。」

巴比斯因萬貫家財和一些法律問題而成了爭議頗多的人物，他說，這次選舉是「針對巴比斯的一場公民投票」。

在本月13日、14日總統大選第一輪投票中，帕維爾以35.4％的得票率略微領先巴比斯的35％，他以實事求是的言辭吸引了選民。

巴比斯寄望於中間偏左的「不滿公民行動」（ANO）的支持，但專家說，他在選戰辯論中的胡亂謾罵已經嚇跑了一些選民。

雖然捷克總統只有象徵、儀式性的權力，但仍可任命政府，挑選中央銀行行長和憲法法官，並擔任三軍統帥。

明天第2天的決選投票將於捷克時間上午8時（台灣時間下午3時）開始，於下午2時（台灣時間晚間9時）結束，預期很快就能得知最終計票結果。

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