為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    捷克展開總統大選決選 前北約將領帕維爾有望勝出

    捷克總統大選，北約退役將領帕維爾（見圖）預料可望擊敗身價億萬的前總理巴比斯。（美聯）

    捷克總統大選，北約退役將領帕維爾（見圖）預料可望擊敗身價億萬的前總理巴比斯。（美聯）

    2023/01/28 21:31

    〔中央社〕捷克總統大選決選登場，今天第一天投票已結束。一般預料，北大西洋公約組織（NATO）退役將領帕維爾（Petr Pavel）將擊敗身價億萬的前總理巴比斯（Andrej Babis）。

    《法新社》報導，由於這場激烈選戰充斥爭議性言論，分析家預期今、明兩天的決選投票率會很高。

    當過傘兵的帕維爾在最新民意調查中，以58％至59％的支持率領先，巴比斯只獲得41％至42％。

    贏得決選的候選人將接下現任總統齊曼（Milos Zeman）的棒子。齊曼是敢言且具爭議性的政治人物，他原本與莫斯科當局關係密切，但在俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，他的親俄立場徹底轉變。

    帕維爾在北部小村契爾諾切克（Cernoucek）投票後說，他希望為捷克擔任「一位有品格的總統」。捷克是歐洲聯盟（EU）和北約成員國，全國有1050萬人口。

    帕維爾表示：「我不談空中樓閣，而是會如實描述現實。」

    巴比斯因萬貫家財和一些法律問題而成了爭議頗多的人物，他說，這次選舉是「針對巴比斯的一場公民投票」。

    在本月13日、14日總統大選第一輪投票中，帕維爾以35.4％的得票率略微領先巴比斯的35％，他以實事求是的言辭吸引了選民。

    巴比斯寄望於中間偏左的「不滿公民行動」（ANO）的支持，但專家說，他在選戰辯論中的胡亂謾罵已經嚇跑了一些選民。

    雖然捷克總統只有象徵、儀式性的權力，但仍可任命政府，挑選中央銀行行長和憲法法官，並擔任三軍統帥。

    明天第2天的決選投票將於捷克時間上午8時（台灣時間下午3時）開始，於下午2時（台灣時間晚間9時）結束，預期很快就能得知最終計票結果。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    捷克總統大選初選3搶2 主要候選人視中國為威脅
    2023/01/11 08:07

    捷克總統大選初選3搶2 主要候選人視中國為威脅
    捷克「裴洛西」 明年3月訪台 眾院議長艾達莫娃：傳達對台灣支持
    2022/12/12 05:30

    捷克「裴洛西」 明年3月訪台 眾院議長艾達莫娃：傳達對台灣支持

    余祥銓狂吃大餐不胖反瘦有隱情！
    布拉格有2間中國「海外警局」 捷克外長：中方稱都已關閉
    2022/12/08 22:24

    布拉格有2間中國「海外警局」 捷克外長：中方稱都已關閉
    捷克下屆總統大熱門！ 北約軍委會前主席：中國絕非友好國家
    2022/12/04 06:25

    捷克下屆總統大熱門！ 北約軍委會前主席：中國絕非友好國家
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播