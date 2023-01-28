香港大批特教老師離職移民 學生受教權堪憂

香港教學環境承受極大政治壓力，迫使許多教師近年離職移民。（路透檔案照）

2023/01/28 16:20

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港《南華早報》28日報導，香港近年政治風氣愈趨保守，引發龐大移民潮，包括教師族群。立法會秘書處近期一份報告顯示，過去2年全港有逾3000名公立中、小學教師離職，大多是為了移民，其中又以約200名特教老師離開崗位，對特教學生受教權帶來嚴重衝擊。

據報導，香港在2021至2022年間約有5萬9000名中、小學特殊教育學生，人數幾乎是10年前的雙倍。然而，近2年內，全港公立中、小學有近200名特教老師離職，幾乎是上一個年度的雙倍。此外，也有3389教師在2021至2022年間放棄中、小學的教職，比上一個年度的1991人大幅增加。

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立法會秘書處憂心道，由於新聘的特教老師缺乏對於學生學習興趣和個人行為的輔教經驗，加上部分學生需要時間與新老師建立信任關係，種種情況可能對特教學生的受教權造成負面影響。

鑑於一般學校僅有約40％的教師曾受過特殊教育訓練，有關懷團體建議，之後應該規定「未來教師」在求學期間先行取得基本的特教學分。

香港政府教育局則回覆《南早》指出，香港大專院校的教師訓練課程中已涵蓋特殊及通才教育課程，有志投身教職的學生可在畢業前習得特教相關的基礎知識和技能。

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