「軍事動員」5俄男滯南韓機場數月 申請難民被拒將上訴

CNN報導，俄羅斯去年9月下達軍事動員令，當時引發役男逃難潮，有5名俄羅斯男子先後飛抵南韓，申請難民資格卻被南韓政府拒絕，滯留於仁川機場至今。（歐新社）

2023/01/28 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕CNN報導，莫斯科於去年9月下達的軍事動員令，在當時引發逃難潮，5名俄羅斯男子從該國飛至南韓，因難民申請資格遭拒而滯留於仁川機場數月，目前正在等待接下來的上訴裁決，決定他們能否獲得難民資格。

CNN報導指出，5名俄羅斯籍男子被南韓政府拒絕接受後，已在南韓仁川國際機場滯留近4個月。他們的律師李宗燦（Lee Jong-chan）說道，其中3人在去年10月

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抵達，其餘2人11月抵達。李宗燦表示，他們的難民身份申請被南韓司法部拒絕，這讓他們在候機區滯留了幾個月，在這同時也等待他們的上訴裁決。

CNN報導透露，律師表示「他們每天只吃一頓飯，也就是午餐」，但「在一天剩下的時間裡，他們靠麵包和飲料為生」，並補充道「這些人可以淋浴，但必須用手洗衣服，而且不能離開離境區和免稅區」，且「他們獲得醫療服務的機會有限，並且得不到心理健康方面的支持，考慮到他們面臨不穩定的處境，這一點很重要」。

CNN報導指出，俄羅斯對公民的「部分動員」引起民眾群情抗議，並在去年9月宣布這一消息時引發了大規模外逃，許多人爭先恐後地穿越陸路邊境口岸或購買機票出國。CNN報導提到，據數據顯示，在宣布動員後的第一周內，有超過20萬人逃離俄羅斯前往格魯吉亞、哈薩克和歐盟。

CNN報導提到，無犯罪記錄的60歲以下男性，且不一定需具有軍事經驗，都有機會符合徵兵資格。據其家人敘述，有報導指出拒絕戰鬥並返回前線的士兵被關押在烏克蘭被佔領土的地下室，並且面臨逃役的指控。CNN報導透露，只有那些判有對未成年的性犯罪、叛國罪、間諜罪或恐怖主義罪的人才能免徵兵役。

CNN報導轉述，李宗燦指稱，南韓司法部以「不值得評估」為由駁回了這些人的申請，理由是拒絕徵兵不能當作認定難民資格的理由，但考慮到俄羅斯對烏克蘭的入侵「受到國際法的譴責」，他們拒絕在俄羅斯軍隊服役「應該被視為一種政治原因」。另外，CNN提到，人權組織呼籲南韓政府接受這些人作為難民，南韓一家維權組織在一份聲明中寫道「那些在逃離本國的政治和宗教迫害後申請難民身份的人有權受到國際法的保護」，該組織補充道，如果這些人回國後，很可能會被「拘留或強制徵召」。

CNN報導提到，李律師表示「他們是面臨迫害的政治難民。」，這些人已提出上訴，其中三人將在1月31日面臨第一次裁決，法院在此期間將決定他們的案件是否「值得評估」。李律師透露，如果法院做出對他們有利的裁決，司法部將不得不審查這些人的難民身份申請。

CNN報導指出，俄羅斯對公民的「部分動員」引起了民眾群情抗議，並在去年9月宣布這一消息時引發了大規模外逃，許多人爭先恐後地穿越陸路邊境口岸或購買機票出國。（路透社）

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