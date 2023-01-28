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    美5警打死非裔男影片公開 「媽媽」成最後遺言

    非裔男子尼科爾斯本月下班開車回家時，遭到5名警員攔查，雙方發生口角，尼科爾斯遭到警員毆打致死。（法新社）

    非裔男子尼科爾斯本月下班開車回家時，遭到5名警員攔查，雙方發生口角，尼科爾斯遭到警員毆打致死。（法新社）

    2023/01/28 12:30

    〔即時新聞／綜合報導〕日前美國發生5名警員將1名非裔男子毆打致死的事件，警方在27日公布案發當時的影片，其中5名員警的粗暴行徑引爆全美各地發起抗議活動，總統拜登更出面呼籲抗議者保持理性。

    據《路透》報導，美國田納西州非裔男子尼科爾斯（Tyre Nichols）本月遭5名警員毆打致死，警方在27日公布案發影片。從影片中可以看到警方對尼科爾斯使用胡椒噴霧、電擊槍，並用警棍毆打。尼科爾斯則不斷大喊「我什麼都沒做」、「我只是想回家」、「媽媽」。

    影片公布後，在美國引發一波抗議活動。總統拜登表示看完影片後，深感憤怒和痛苦，他和尼科爾斯家人一同呼籲民眾和平抗議。

    29歲的尼科爾斯7日下班開車回家時，因危險駕駛被警方攔下，但雙方發生爭執，尼科爾斯遭到5名員警圍毆，送醫不治身亡。而5名員警則被以二級謀殺、加重傷害、加重綁架、公務員行為不當罪起訴。

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