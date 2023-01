美5警打死非裔男影片公開 「媽媽」成最後遺言

2023/01/28 12:30

〔即時新聞/綜合報導〕日前美國發生5名警員將1名非裔男子毆打致死的事件,警方在27日公布案發當時的影片,其中5名員警的粗暴行徑引爆全美各地發起抗議活動,總統拜登更出面呼籲抗議者保持理性。

據《路透》報導,美國田納西州非裔男子尼科爾斯(Tyre Nichols)本月遭5名警員毆打致死,警方在27日公布案發影片。從影片中可以看到警方對尼科爾斯使用胡椒噴霧、電擊槍,並用警棍毆打。尼科爾斯則不斷大喊「我什麼都沒做」、「我只是想回家」、「媽媽」。

請繼續往下閱讀...

影片公布後,在美國引發一波抗議活動。總統拜登表示看完影片後,深感憤怒和痛苦,他和尼科爾斯家人一同呼籲民眾和平抗議。

29歲的尼科爾斯7日下班開車回家時,因危險駕駛被警方攔下,但雙方發生爭執,尼科爾斯遭到5名員警圍毆,送醫不治身亡。而5名員警則被以二級謀殺、加重傷害、加重綁架、公務員行為不當罪起訴。

This Tyre Nichols video should truly disgust every American. The vast majority of police are good people but Police brutality is a massive problem in this nation. Violence won’t fix this but we need Justice for Tyre from the Memphis Police.



pic.twitter.com/I2hYuTcMXj