為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    世上最多兔子收藏品 「神秘兔窩」隱身洛杉磯近郊

    當密密麻麻兔子造型衝擊來訪者的視線時，有人覺得可愛程度爆表，有人覺得太瘋狂。（美聯社）

    當密密麻麻兔子造型衝擊來訪者的視線時，有人覺得可愛程度爆表，有人覺得太瘋狂。（美聯社）

    2023/01/28 12:01

    〔中央社〕4萬5000多件兔子收藏品堆滿屋子，對於粉絲可以說是兔子天堂，但若不好此道，密密麻麻兔子映入眼簾，有人可能覺得「好想兔」。

    上面諧音哏用來呼應這個神秘兔窩的諧音口號：歡迎光臨「世界上最兔躍的地方」（the hoppiest place in the world），這是位在洛杉磯近郊市鎮艾塔迪那（Altadena）的兔子博物館（The Bunny Museum）。

    建築外觀就像不起眼的民宅，連停車場也沒有，但屋頂上巨大的白色兔子告訴來訪者，這裡是金氏世界紀錄認證世界上最多兔子收藏品地方。

    女主人肯迪絲．佛雷吉（Candace Frazee）就坐在入口處招呼客人，她說是這間博物館的共同創辦人。超過24年歲月積累，她與丈夫史蒂夫．盧邦斯基（Steve Lubanski）聯手打造這一座兔子樂園，參觀門票12美元（約合新台幣363元）。

    滿屋子的兔子，從茸毛玩偶、珠寶飾品、海報月曆到家庭用品應有盡有，總共4萬5000多件收藏品，包含活生生的兩隻貓與一隻兔子，全部聚集在這兩層樓的洛杉磯郊區平房內。

    旅遊網站把這裡列為洛杉磯最奇怪的博物館之一。當密密麻麻兔子造型衝擊來訪者的視線時，有人覺得可愛程度爆表，有人覺得太瘋狂。

    故事的起源其實很簡單。20多年前，情人節將至，男主人史蒂夫走到禮品店，挑禮物給當時還是女友的肯迪絲。他看了許多熊造型的玩偶，但自認特立獨行的他，挑選了市面上比較少見的兔子玩偶。

    從此以後，這對伴侶的大小節日互贈兔子禮物，連平日也不例外。親朋好友到家裡拜訪時，看到滿屋子的兔子收藏品總是為之驚嘆，鼓勵他們要分享給更多人知道。

    到了2010年，這對平凡夫妻創立的小小博物館獲得金氏世界紀錄認證，成為全世界最多兔子收藏品的地方，當時的收藏物件約2萬出頭，如今數量已經翻倍。

    兔子博物館女主人肯迪絲．佛雷吉（Candace Frazee）是這間博物館的共同創辦人。（美聯社）

    兔子博物館女主人肯迪絲．佛雷吉（Candace Frazee）是這間博物館的共同創辦人。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    兔年十二生肖運勢怎麼看？香港風水師一次說清楚！
    2023/01/23 14:00

    兔年十二生肖運勢怎麼看？香港風水師一次說清楚！
    中國「玉兔二號」從38萬公里外發照 月球新地貌曝光
    2023/01/22 12:19

    中國「玉兔二號」從38萬公里外發照 月球新地貌曝光

    余祥銓狂吃大餐不胖反瘦有隱情！
    要連任？中國動物園虎兔交接翻車 兔子險成老虎年夜飯
    2023/01/21 18:53

    要連任？中國動物園虎兔交接翻車 兔子險成老虎年夜飯
    游錫堃期許國人發揮兔子靈活敏捷精神 捍衛自由民主
    2023/01/21 15:27

    游錫堃期許國人發揮兔子靈活敏捷精神 捍衛自由民主
    房子有流水盆能招驚人財富 正確擺放位置曝光
    2023/01/19 21:27

    房子有流水盆能招驚人財富 正確擺放位置曝光
    12生肖比一比 屬兔人來到越南變「屬貓」
    2023/01/18 18:43

    12生肖比一比 屬兔人來到越南變「屬貓」
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播