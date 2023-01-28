裴洛西丈夫遇襲影片公開！ 惡男拿鐵鎚猛敲驚恐瞬間全都錄

美國眾議院前議長裴洛西丈夫保羅（右）遇襲影片公開，從中可以看到嫌犯德帕佩（左）高舉鐵鎚毆打保羅。（美聯社）

2023/01/28 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）的82歲丈夫保羅（Paul Pelosi），去年10月28日在加州舊金山住宅遭43歲男子德帕佩（David Depape）毆打受傷，法官如今裁定本案影片不需保密，從中可以看到德帕佩當時拿著鐵鎚猛敲保羅的駭人畫面。

據《美聯社》報導，本案相關證據包括保羅案發當天撥打911報案的部分內容、美國國會警察監視器影片、出勤警員身上的密錄器、德帕佩被捕後的18分鐘訊問內容。

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美國各大媒體希望獲得這些資料後，被檢方、辯護律師拒絕，但加州法官裁定影片沒有理由保密。在國會警察的監視器影片中，可以看到去年10月28日凌晨2時許，德帕佩走到裴洛西與保羅住處外，拿出鐵槌猛敲門鎖後進入屋內。

當時裴洛西本人遠在華府，保羅則在屋內休息，聽到聲響後與德帕佩對峙並趁隙報案。在出勤警員密錄器裡，德帕佩手上的鐵鎚原本已經被保羅握住，但德帕佩拒絕放下並突然高舉鐵鎚兇狠地撲向保羅，警員見狀連忙衝上前制止，不過保羅已被打暈昏迷在血泊中，送醫後接受了顱骨骨折修復手術、右臂和手部也因為嚴重受傷而開刀。

德帕佩被捕後拒不認罪，法官裁定暫時關押不得保釋，他面臨的指控包括謀殺未遂、虐待老人和襲擊聯邦官員的直系親屬等等。

裴洛西丈夫保羅遇襲影片

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