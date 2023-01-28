佛州迪士尼「飛濺山」涉歧視廢除改建 以首名非裔公主重新設計

佛州迪士尼世界的經典設施「飛濺山」將遭廢除改建。（美聯社）

2023/01/28 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕佛州迪士尼世界（Disney World）幾十年來吸引許多粉絲朝聖，園內其中一項指標性設施「飛濺山」（Splash Mountain），因指涉太多種族主義暗示，遭到迪士尼公司決議廢除改建。「飛濺山」於28日迎來最後的旅程，預計在2024年以首名非裔迪士尼公主「蒂安娜」為主題重新開放。

根據NPR報導，位於佛州的迪士尼世界自1971年開幕以來，每年吸引成千上萬名粉絲圓夢。1992年就開始服役的設施「飛濺山」，一直是最受歡迎的設施之一。然而在2020年迪士尼公司發表聲明表示，這項設施因與種族主義電影《南方之歌》的關聯性，收到越來越多投訴，決議撤除。

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《南方之歌》是1944年由華特．迪士尼創作的真人音樂劇，以南北戰爭結束後為背景，然而內容卻過度美化廢除奴隸制度後的田園生活，並處處充滿非裔美國人的刻板印象、歧視與冒犯，因此推出後就被禁止播放。然而，其中的角色及音樂仍用在其他動畫片段，甚至「飛濺山」就是以南方之歌為主題，所設計的遊樂設施。

而族群意識逐漸抬頭後，迪士尼公司才下定決心將設施除名。消息一出立刻引發粉絲不滿，甚至發起挽救「飛濺山」的請願，但也無濟於事。據分析，「飛濺山」在結束運作當天，每人平均要排3小時才能搭乘一次。迪士尼表示，該項設施將於2024年以動畫電影《公主與青蛙》中的非裔公主為主題，以嶄新面貌出現在粉絲面前。

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