美加州槍擊案用「黑星手槍」犯案 與南投生技公司槍案同款

〔即時新聞/綜合報導〕農曆春節初夕,有「小台北」之稱的美國洛杉磯縣加州蒙特利公園市舞廳驚傳槍擊案,造成11人死亡,槍手所用槍枝近日曝光,竟是解放軍曾裝備的「黑星手槍」,也是去年南投康建生技公司槍擊命案槍手的同款槍枝。

美國有線電視網《CNN》26日報導,警方從槍手越南裔男子陳有瑾(Huu Can Tran,譯音)的貨車中找到一把登記在他名下的中國北方工業「五四式手槍」,並在舞廳內發現一把加裝自製消音器的MAC-10衝鋒槍,警方表示,這把改裝衝鋒槍並不符合加州的槍枝法規。

「五四式手槍」因槍身刻有一枚黑星又被稱為「黑星手槍」,為中國北方工業公司(Norinco,現稱中國兵器工業集團)生產的一款半自動手槍,中國解放軍曾大量裝備這款手槍,並出口至東南亞各國作為警用槍枝。

北方工業公司曾將「黑星手槍」出口至美國,由於價格低廉受部份用戶歡迎。但在1994年美國通過「聯邦突擊武器禁令,禁止了中國武器和彈藥進口。而禁令生效前已在美國境內的中國民用槍械則仍可合法出售、轉讓及擁有。

「黑星手槍」也極容易在地下市場獲得,並成為不少東亞和東南亞地區黑社會愛用槍枝。台灣就曾多次查獲黑社會槍手使用「黑星手槍」犯案。去年南投康建生技公司槍擊命案中,槍手李鴻淵擁有的三把手槍中,就包含一把「黑星手槍」。

#USA ????????: Security Forces released photos of seized weapons from the attacker of Monterey Park shooting in #California:



Cobray M11/9 with craft-made silencer (used during shooting);

Norinco Type 54 7.62x25mm pistol (used to suicide);

Savage Arms AXIS II XP .308 bolt-action rifle. pic.twitter.com/68xLr50EyV