為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美加州槍擊案用「黑星手槍」犯案 與南投生技公司槍案同款

    美國洛杉磯縣加州蒙特利公園市近日傳出槍擊案，造成11人死亡，槍手所用槍枝曝光，竟是解放軍曾裝備的「黑星手槍」，也是去年南投康建生技公司槍擊命案槍手的同款槍枝。（圖擷取自War Noir推特）

    美國洛杉磯縣加州蒙特利公園市近日傳出槍擊案，造成11人死亡，槍手所用槍枝曝光，竟是解放軍曾裝備的「黑星手槍」，也是去年南投康建生技公司槍擊命案槍手的同款槍枝。（圖擷取自War Noir推特）

    2023/01/27 20:25

    〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節初夕，有「小台北」之稱的美國洛杉磯縣加州蒙特利公園市舞廳驚傳槍擊案，造成11人死亡，槍手所用槍枝近日曝光，竟是解放軍曾裝備的「黑星手槍」，也是去年南投康建生技公司槍擊命案槍手的同款槍枝。

    美國有線電視網《CNN》26日報導，警方從槍手越南裔男子陳有瑾（Huu Can Tran，譯音）的貨車中找到一把登記在他名下的中國北方工業「五四式手槍」，並在舞廳內發現一把加裝自製消音器的MAC-10衝鋒槍，警方表示，這把改裝衝鋒槍並不符合加州的槍枝法規。

    「五四式手槍」因槍身刻有一枚黑星又被稱為「黑星手槍」，為中國北方工業公司（Norinco，現稱中國兵器工業集團）生產的一款半自動手槍，中國解放軍曾大量裝備這款手槍，並出口至東南亞各國作為警用槍枝。

    北方工業公司曾將「黑星手槍」出口至美國，由於價格低廉受部份用戶歡迎。但在1994年美國通過「聯邦突擊武器禁令，禁止了中國武器和彈藥進口。而禁令生效前已在美國境內的中國民用槍械則仍可合法出售、轉讓及擁有。

    「黑星手槍」也極容易在地下市場獲得，並成為不少東亞和東南亞地區黑社會愛用槍枝。台灣就曾多次查獲黑社會槍手使用「黑星手槍」犯案。去年南投康建生技公司槍擊命案中，槍手李鴻淵擁有的三把手槍中，就包含一把「黑星手槍」。

    除了黑星手槍，警方也在舞廳內發現一把加裝自製消音器的MAC-10衝鋒槍。警方指出，這把改裝衝鋒槍並不符合加州的槍枝法規。（圖擷取自War Noir推特）

    除了黑星手槍，警方也在舞廳內發現一把加裝自製消音器的MAC-10衝鋒槍。警方指出，這把改裝衝鋒槍並不符合加州的槍枝法規。（圖擷取自War Noir推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國加州槍擊案3台僑亡 僑委會：嚴正譴責暴力行為
    2023/01/25 14:58

    美國加州槍擊案3台僑亡 僑委會：嚴正譴責暴力行為
    美國連日頻傳槍擊案 學者：大規模槍擊案件具傳染性
    2023/01/25 09:23

    美國連日頻傳槍擊案 學者：大規模槍擊案件具傳染性

    銓泰環能備齊戰力 助政府淨零排碳
    加州除夕槍擊案罹難者增至11人 目擊者稱當下以為放煙火
    2023/01/24 12:52

    加州除夕槍擊案罹難者增至11人 目擊者稱當下以為放煙火
    蒙特瑞公園市槍擊案1名傷者不治 死亡數增至11人
    2023/01/24 05:21

    蒙特瑞公園市槍擊案1名傷者不治 死亡數增至11人
    凶槍赫見大黑星 高大成︰疑來自中國
    2022/07/18 05:30

    凶槍赫見大黑星 高大成︰疑來自中國
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播