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    武肺疫情流行3年 世衛將討論是否自「國際公衛緊急事件」除名

    世界衛生組織將開會討論武漢肺炎是否還符合「國際公衛緊急事件」標準。（歐新社）

    世界衛生組織將開會討論武漢肺炎是否還符合「國際公衛緊急事件」標準。（歐新社）

    2023/01/27 12:25

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行已經3年，世界衛生組織將召開會議，討論是否還符合「國際公衛緊急事件」標準。

    據美國保健新聞網站《Stat News》報導，世界衛生組織（WHO）將在27日召開會議，討論武漢肺炎是否還符合「國際公衛緊急事件（PHEIC）」的標準，預計在30日會公布討論結果。

    世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）先前曾表示目前時機不成熟，全球新冠死亡人數再次上升，在過去2個月內，全球超過17萬例確診死亡，譚德塞認為這個數字明顯被低估。

    美國外交關係理事會的全球衛生部門負責人鮑利基（Thomas J. Bollyky）認為，WHO可能會在2023年結束「國際公衛緊急事件」狀態，但考慮到中國死亡人數仍然很高，因此不會是現在就解除。

    「國際公衛緊急事件」是世界衛生組織對流行病的警戒標準，其判斷是「情況嚴重、突然、不尋常或意外」，且可能需要立即採取國際行動。但宣布結束「國際公衛緊急事件」並不表示武漢肺炎不再構成威脅，也不代表疫情結束。

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