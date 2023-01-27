漏了31.4萬例確診長者！ 日厚生省通知醫院重計染疫人數

日本厚生省發現自去年9月至今年1月的確診人數少了31.4萬人，全都是65歲以上的老年族群。圖為新年出外逛街的日本人民。（路透）

2023/01/27 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕日本厚生省宣布通報武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例改制後，發現實際確診人數比報告少了31.4萬名65歲以上的老人，佔總感染病例3.2%。厚生省隨即通知地方政府再次確認報告內容，並把遺漏病例加入。

根據日媒《讀賣新聞》報導，厚生省26日對外表示，自去年9月至今年1月11日的確診人數遺漏了31.4萬名65歲以上的老年人，佔此時期總病例數的3.2%。原因可能和去年9月厚生省改變確診病例通報方式有關。

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當時厚生省更改病例通報制度，醫療機構中心提交的病例報告範圍限定為「重症高風險族群」，厚生省另還要求醫療機構需單獨通報按照「年齡劃分」計算感染人數。不過，厚生省在審視確診病例報告時發現「老年人感染人數明顯低於報告病例數」。

遺漏病例疏失經厚生省發現後，隨即發布通知，請地方政府再次確認病例報告內容，並通知醫療機構在報告中加入遺漏病例。因考量此舉將影響醫療機構工作量，將由日本各縣決定是否修訂感染者人數。

一位厚生省官員向媒體表示，厚生省正透過病床使用率等其他方式綜合評估目前的感染情況。

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