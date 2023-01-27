為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    漏了31.4萬例確診長者！ 日厚生省通知醫院重計染疫人數

    日本厚生省發現自去年9月至今年1月的確診人數少了31.4萬人，全都是65歲以上的老年族群。圖為新年出外逛街的日本人民。（路透）

    日本厚生省發現自去年9月至今年1月的確診人數少了31.4萬人，全都是65歲以上的老年族群。圖為新年出外逛街的日本人民。（路透）

    2023/01/27 12:05

    〔即時新聞／綜合報導〕日本厚生省宣布通報武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例改制後，發現實際確診人數比報告少了31.4萬名65歲以上的老人，佔總感染病例3.2%。厚生省隨即通知地方政府再次確認報告內容，並把遺漏病例加入。

    根據日媒《讀賣新聞》報導，厚生省26日對外表示，自去年9月至今年1月11日的確診人數遺漏了31.4萬名65歲以上的老年人，佔此時期總病例數的3.2%。原因可能和去年9月厚生省改變確診病例通報方式有關。

    當時厚生省更改病例通報制度，醫療機構中心提交的病例報告範圍限定為「重症高風險族群」，厚生省另還要求醫療機構需單獨通報按照「年齡劃分」計算感染人數。不過，厚生省在審視確診病例報告時發現「老年人感染人數明顯低於報告病例數」。

    遺漏病例疏失經厚生省發現後，隨即發布通知，請地方政府再次確認病例報告內容，並通知醫療機構在報告中加入遺漏病例。因考量此舉將影響醫療機構工作量，將由日本各縣決定是否修訂感染者人數。

    一位厚生省官員向媒體表示，厚生省正透過病床使用率等其他方式綜合評估目前的感染情況。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    全球首款 印度推出噴鼻式武肺疫苗
    2023/01/27 10:18

    全球首款 印度推出噴鼻式武肺疫苗
    中國官媒宣稱全球近9成受訪者讚賞防疫 網諷︰怎麼不是99％
    2023/01/27 10:14

    中國官媒宣稱全球近9成受訪者讚賞防疫 網諷︰怎麼不是99％

    銓泰環能備齊戰力 助政府淨零排碳
    瞎扯台商只能做鼻咽PCR是圖利 指揮中心回擊：入境國家規定的
    2023/01/26 19:33

    瞎扯台商只能做鼻咽PCR是圖利 指揮中心回擊：入境國家規定的
    平壤「不明呼吸道疾病」封城5天 北韓外務省要各國大使避免外出
    2023/01/26 16:28

    平壤「不明呼吸道疾病」封城5天 北韓外務省要各國大使避免外出
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播