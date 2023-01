Google冷血裁員！一封電郵通知解雇 20年工程師嘆︰像被打耳光

2023/01/27 08:55

〔即時新聞/綜合報導〕Google兼母公司Alphabetm於23日宣布,將裁員全球1.2萬名員工,執行長皮查伊(Sundar Pichai)聲稱,裁員是為了公司成長放緩時採取果斷的行動,避免發生更糟的問題。然而有名在Google工作20年的工程師透露,自己突然收到一封解雇電子郵件,連和同事面對面道別的機會都沒有,感覺像是「被人打了一耳光」。

綜合外媒報導,2003年就在Google擔任軟體工程師的喬斯林(Jeremy Joslin),於21日在個人推特發文表示,他在上週五毫無預警地收到一封通知自己被公司解雇的電子郵件,且在收到收到郵件當天,就立即失去所有公司資源和訪問權限,這讓他感到非常難過,「我就像突然被打了一記耳光,甚至連和同事面對面說再見的機會都沒有」。

另一名同樣在Google工作的員工吉娜(Jina)也表示,她剛睡醒時發現手機有則通知,上面寫著「服務即將關閉」,接著發現她所有的公司帳戶資料、員工帳號都被封鎖,當下她以為是自己忘記更新某些東西,甚至嘗試去修復,直到不久後才看到被自己被裁員的電子郵件。

此外,在Google擔任研究科學家的羅素(Dan Russell)則說,當他在上午4點到公司要為一份重要的分析收尾時,卻發現工作識別證突然不能用了,並在得知原因後氣憤難耐表示,「我在Google工作17年半,公司卻用這種醜陋的方式讓我變成前員工,實在令人接受」。

It's hard for me to believe that after 20 years at #Google I unexpectedly find out about my last day via an email. What a slap in the face. I wish I could have said goodbye to everyone face to face.

#layoffs