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    Google冷血裁員！一封電郵通知解雇 20年工程師嘆︰像被打耳光

    Google被多名老員工爆料，裁員方式十分冷血。（路透、資料照，本報合成）

    Google被多名老員工爆料，裁員方式十分冷血。（路透、資料照，本報合成）

    2023/01/27 08:55

    〔即時新聞／綜合報導〕Google兼母公司Alphabetm於23日宣布，將裁員全球1.2萬名員工，執行長皮查伊（Sundar Pichai）聲稱，裁員是為了公司成長放緩時採取果斷的行動，避免發生更糟的問題。然而有名在Google工作20年的工程師透露，自己突然收到一封解雇電子郵件，連和同事面對面道別的機會都沒有，感覺像是「被人打了一耳光」。

    綜合外媒報導，2003年就在Google擔任軟體工程師的喬斯林（Jeremy Joslin），於21日在個人推特發文表示，他在上週五毫無預警地收到一封通知自己被公司解雇的電子郵件，且在收到收到郵件當天，就立即失去所有公司資源和訪問權限，這讓他感到非常難過，「我就像突然被打了一記耳光，甚至連和同事面對面說再見的機會都沒有」。

    另一名同樣在Google工作的員工吉娜（Jina）也表示，她剛睡醒時發現手機有則通知，上面寫著「服務即將關閉」，接著發現她所有的公司帳戶資料、員工帳號都被封鎖，當下她以為是自己忘記更新某些東西，甚至嘗試去修復，直到不久後才看到被自己被裁員的電子郵件。

    此外，在Google擔任研究科學家的羅素（Dan Russell）則說，當他在上午4點到公司要為一份重要的分析收尾時，卻發現工作識別證突然不能用了，並在得知原因後氣憤難耐表示，「我在Google工作17年半，公司卻用這種醜陋的方式讓我變成前員工，實在令人接受」。

    Google被多名老員工爆料，裁員方式十分冷血。（路透）

    Google被多名老員工爆料，裁員方式十分冷血。（路透）

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