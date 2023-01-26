中國收購農地引國安疑慮 美兩黨議員將提案加強審查

美國加州羅斯巴諾斯（Los Banos）農地景象。（路透檔案照）

2023/01/26 18:56

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國《華爾街日報》25日獨家報導，美國國會一批民主、共和黨籍議員以近期中國買家收購美國土地令人憂心為由，準備本週在聯邦參議院、眾議院提出法案，加強審查中國等外國買家購買農地的交易。

國會兩黨議員將提出法案，加強審查非美國買家購買美國農地，此舉將使農業領域也被納入聯邦政府對有國安疑慮投資案的審查範圍，法案也將把農業部長加入負責這類審查工作的「美國外來投資審查委員會（CFIUS）」，並表明其職責目標包括保護美國農業供應鏈不受外國干預。

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在參院共同提案的共和黨籍參議員特本維爾（Tommy Tuberville）說，「過去幾年來，我們見到了外國購買農地、糧食公司增加的程度令人警覺，尤其是被中國收購」，「這是為什麼在我國政府過濾外國對我國的投資時，美國農業界需要有常任席位。」

在眾議院由共和黨議員傑克森（Ronny Jackson）和民主黨眾議員斯潘伯格（Abigail Spanberger）、龔薩雷茲（Vicente Gonzalez）等人共同提案。斯潘伯格說，「外國對美國農業和基礎設施的直接投資已直線攀升，大多數是來自中共的投資驅使」，面對外國大量投資美國農地，「我們需要辨識外國投資者可能對我國經濟力量、我國農業產業和國家安全可能構成的威脅。」

2013年中國雙匯國際控股有限公司以47億美元收購總部設於維吉尼亞州的「史密斯菲爾德食品公司（Smithfield Foods, Inc.）」，是中國在美國農業領域其中一筆規模最大的收購案。

「美國外來投資審查委員會」由財政部長領導，成員包括司法部、國土安全部和國防部等部門領導人，該委員會負責審查外資對美國企業、房地產投資案，能向總統提出封殺或解除交易案之建議。

這項立法將把農業供應鏈列為關鍵基礎設施和關鍵技術，確保該委員會對農地和相關設施有明確的管轄權。目前該委員會的監督大部分聚焦在對美國企業和一些房地產交易的投資案。不過，這次提出的法案並未如過去其他類似法案所尋求的，阻止中國或其他外國企業收購美國農地。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應表示，經濟貿易和投資不應該被政治化，「希望美國提供公平、公正、不帶歧視的環境，讓外國企業、包括中國企業在美國投資和營運」，「打中國牌，炒作『中國威脅論』是不負責任，也傷害美國自身利益。」

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