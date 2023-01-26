又一戒網癮學校涉虐？生爆料：教官用菸頭燙人、男師性侵女同學

爆料學生稱該所「戒網癮學校」衛生管理非常糟糕，曾有女同學感染尖銳濕疣，而且校內潮濕，也出現蝨子、疥瘡和傳染病等問題。（畫面擷取自影片）

2023/01/26 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名社群平台B站（bilibili）近日有一名UP主「夜野謁葉」上傳一段長達37分鐘的影片，內容揭露中國河南鄭州中牟縣姚家鎮一家「雅聖思」特訓學校長期虐待未成年學生的惡行。影片中的爆料學生提到，這所學校裡的教官動輒體罰、用皮帶抽打學生，逼學生背輪胎跑步、青蛙跳，還有教官會用菸頭燙人，更曾發生過男老師性侵女學生的事件。

影片指出，這所特訓學校的規定非常「不正常」，像是要求學生小便只能30秒、大便最多2分鐘，還有一天喝水上廁所不超過三次等奇怪規則，如違反規定還會遭噴辣椒水懲罰，不少學生不堪受辱選擇輕生。

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影片中還提到，許多學生受不了學校極高壓的管理，發生情緒失控企圖輕生的狀況，曾有女學生吞清潔劑被學校送去洗胃、男學生從三樓跳樓，背上撐了兩根鋼管縫了12針，甚至有學生為了逃出學校在醫務室休息時爭執「誰的病更嚴重」。此外，校內衛生環境不佳，有女生感染過尖銳濕疣（Genital warts，俗稱菜花），而且校內潮濕，也出現蝨子、疥瘡和傳染病等問題。

影片公布後，許多曾待過雅聖思的學生不斷投稿爆出學校相關劣跡，但因為該學校禁止攜帶手機，許多爆料者描述的體罰畫面並未有照片影片佐證。而影片引發中國國內輿論關注後，B站關於雅聖思的影片卻突然遭到刪除。爆料者「夜野謁葉」表示，不管之前傳出什麼樣的事情，學校每次都能順利通過教育局的檢查。許多中國網友懷疑校方「有後台」，事件也開始轉往社群平台推特繼續發酵。

事件傳出後也有中國網友假冒網癮少年的兄長去學校諮詢課程內容，但該校老師表示不存在任何體罰行為，稱爆料學生將學校描寫得很黑暗，只是為了逃避學校，直言「不可能讓孩子和家長百分之百滿意。」目前當地教育局尚未針對此事回應。許多網友呼籲，官方必須出面處理，「假的就澄清，真的必須懲處。」。

中國這幾年來不斷發生戒網癮學校涉虐事件，像是以「電擊治療網癮」聞名的「楊永信網戒中心」、讓女孩精神失常殺死母親的「山東科技防衞專修學院」，甚至連有800多年歷史的江西南昌豫章書院在改建成戒網癮學校後就傳出老師毆打學生的惡跡，這些因違反人性、殘忍改造「問題少年」的過程，雖然被當局明令禁止多年，但暴力戒網癮的學校卻屢禁不止。

知名Twitter帳號「李老師不是你老師」指出，自己作為親歷過「網癮戰爭」的一代人，所謂的「特訓學校」、「戒網癮學校」沒有任何的作用，它只是通過集中營式的高壓管理，將小孩折磨成一個應激，麻木，失去自我的傀儡。「李老師不是你老師」表示，送進去的下場就是父母最後只獲得了一個可以受自己控制的洋娃娃。

校內學生指出，這所特訓學校的規定非常「不正常」，像是要求學生小便只能30秒、大便最多2分鐘，還有一天喝水上廁所不超過三次等奇怪規則，如違反規定還會遭噴辣椒水懲罰。（擷取自推特帳號zstg）

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