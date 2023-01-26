史上最強運輸直升機「種馬王」開秀 輕鬆抬起F-35戰機影片曝

「種馬王」運輸直升機竟可以直接舉起五代戰機「F-35閃電Ⅱ」，是首度有直升機吊掛起F-35戰機。（圖擷取自美國陸戰隊）

2023/01/26 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕被譽為史上最強運輸直升機，美軍CH-53K「種馬王」（CH-53K King Stallion）在去年4月已具備「初始作戰能力」（IOC），「種馬王」性能優異，竟可以直接舉起五代戰機「F-35閃電Ⅱ」（Lightning II），是首度有直升機吊掛起F-35戰機。

綜合美國媒體報導，23日美國海軍陸戰隊公開CH-53K「種馬王」吊掛F-35C戰機的畫面，這是去年12月13日所拍攝，地點在美軍帕圖森河海軍航空站（Naval Air Station Patuxent River），陸戰隊第1作戰測試評鑑中隊 （VMX-1）進行測試，海軍陸戰隊第24戰鬥後勤營也提供支援。

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CH-53K「種馬王」透過鏈條和其他繩索連接這架F-35C戰機，隨後輕鬆起飛，吊掛F-35C戰機進行飛行移動，展現出「種馬王」驚人的重型運載能力。

F-35C戰機空重34581磅（約15.69噸），不過這架F-35C是原型機，部分零件被拆除，實際重量應低於原重量，而「種馬王」最大有效載荷為36000磅（約16.3噸）。

美國海軍陸戰隊認為，若未來在印太地區（針對中國）的跳島戰爭爆發，CH-53K「種馬王」的能力具有重要意義，「種馬王」可將損壞或故障的F-35戰機從偏遠的島嶼上運走，以免敏感技術外洩，數十年來，CH-53系列一直是重要的飛機回收幫手。

美國海軍陸戰隊認為，印太地區跳島戰爭爆發，「種馬王」可將損壞或故障的F-35戰機從偏遠的島嶼上運走，以免敏感技術外洩。（圖擷取自美國陸戰隊）

CH-53K「種馬王」透過鏈條和其他繩索連接這架F-35C戰機，隨後輕鬆起飛。（圖擷取自美國陸戰隊）

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