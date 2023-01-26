日本確診女打119報案 消防員登門竟佯裝快遞性侵得逞判8年

日本消防員接獲一名女子的確診緊急報案電話後，登門拜訪時佯裝自己是快遞，闖入女子家中性侵得逞。（圖擷取自Google Map）

2023/01/26 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名消防員接獲女性民眾確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）報案電話，未料登門時卻佯裝自己是快遞性侵得逞。案發後，消防員遭懲處停職，法院經調查後認定「受害者在過程中感受到的恐懼和厭惡超乎想像」，被判處8年有期徒刑。

根據日媒《朝日新聞》報導，法院判決書指出，現年33歲的消防員淺倉祐太任職於日本愛知縣海部市南部消防局。淺倉在2022年5月5日下午接獲一位女子確診通報，登門時佯裝自己是快遞，闖入女子家中性侵得逞。淺倉甚至拿出預先準備好的美工刀，脅迫該女「若妳說出來，我就殺死妳」，接著綑綁該女。

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案發一個多月後，淺倉在六月隨即遭懲處停職，名古屋地方法院判淺倉犯下強制性交和私闖民宅等罪，法官以「受害者在犯罪過程中感受到的恐懼和厭惡超乎想像」為由，最終判淺倉8年有期徒刑。

此外，法官也提到，該女抱持著希望得到救助的心態撥打119專線，卻因這通報案電話受害，遭受的心理打擊是難以承受的。因此，淺倉的刑期只是必然的結果。

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