為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏奧德薩歷史中心獲列「瀕危世界遺產」名單 確保不受戰爭摧殘

    聯合國教科文組織25日宣布烏克蘭海港城市奧德薩歷史中心獲列為世界遺產名單、瀕危世界遺產名單，藉此在烏俄戰爭下保護歷史中心免於遭受戰爭摧殘。（法新社）

    聯合國教科文組織25日宣布烏克蘭海港城市奧德薩歷史中心獲列為世界遺產名單、瀕危世界遺產名單，藉此在烏俄戰爭下保護歷史中心免於遭受戰爭摧殘。（法新社）

    2023/01/26 12:12

    〔即時新聞／綜合報導〕聯合國教科文組織（UNESCO）日前宣布烏克蘭黑海港口城市奧德薩（Odessa）被列入「世界遺產名單」，有望在烏俄戰爭砲火襲擊下避免奧德薩遭受進一步破壞。此次共有21個會員國參與投票，6票贊成、1票反對和14票棄權。

    綜合外媒報導，聯合國教科文組織25日宣布，位於烏克蘭黑海港口奧德薩市的歷史中心同時獲列為瀕危世界遺產名單和世界遺產名單。

    自從俄羅斯發動入侵軍事行動，烏克蘭總統澤倫斯基曾在2022年10月申請奧德薩歷史中心成為世界遺產，「以避免該城市遭受俄羅斯砲火」。即便克宮不斷推延投票時程，確定納入瀕危名單後，俄羅斯即對此表示反對。

    聯合國教科文組織總幹事阿祖萊（Audrey Azoulay）在投票後指出，雖然戰爭仍在繼續，但奧德薩歷史中心成功申請世界遺產「體現了教科文組織的共同決心」，確保在動盪中屹立不搖的城市免於遭受進一步的破壞。

    消息發布後，澤倫斯基也在推特上表達感激，「謝謝那些幫助保護我們的海港城市免於遭受俄羅斯侵略的夥伴們」。聯合國教科文組織表示，奧德薩歷史中心被列入瀕危世界遺產名單「將使其有機會獲得更多國際技術和財政支援」，確保在有需要時進行修復和保護措施。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    輪到俄羅斯主辦......世遺會議無限期延期 俄國代表提議的
    2022/04/21 23:06

    輪到俄羅斯主辦......世遺會議無限期延期 俄國代表提議的
    俄軍進逼烏國第三大城 「黑海明珠」居民合力搭建防禦工事
    2022/03/02 18:39

    俄軍進逼烏國第三大城 「黑海明珠」居民合力搭建防禦工事

    震災的11年後 福島的復興現狀
    中國介入？大堡礁「世界遺產」恐改列 澳洲強烈抗議：政治因素
    2021/06/22 21:00

    中國介入？大堡礁「世界遺產」恐改列 澳洲強烈抗議：政治因素
    熱門劇帶動觀光潮 烏克蘭有望替車諾比申請世界遺產
    2020/12/13 23:45

    熱門劇帶動觀光潮 烏克蘭有望替車諾比申請世界遺產

    新驛站連結美景 超高景觀耐震宅現身
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播