烏奧德薩歷史中心獲列「瀕危世界遺產」名單 確保不受戰爭摧殘

〔即時新聞/綜合報導〕聯合國教科文組織(UNESCO)日前宣布烏克蘭黑海港口城市奧德薩(Odessa)被列入「世界遺產名單」,有望在烏俄戰爭砲火襲擊下避免奧德薩遭受進一步破壞。此次共有21個會員國參與投票,6票贊成、1票反對和14票棄權。

綜合外媒報導,聯合國教科文組織25日宣布,位於烏克蘭黑海港口奧德薩市的歷史中心同時獲列為瀕危世界遺產名單和世界遺產名單。

自從俄羅斯發動入侵軍事行動,烏克蘭總統澤倫斯基曾在2022年10月申請奧德薩歷史中心成為世界遺產,「以避免該城市遭受俄羅斯砲火」。即便克宮不斷推延投票時程,確定納入瀕危名單後,俄羅斯即對此表示反對。

聯合國教科文組織總幹事阿祖萊(Audrey Azoulay)在投票後指出,雖然戰爭仍在繼續,但奧德薩歷史中心成功申請世界遺產「體現了教科文組織的共同決心」,確保在動盪中屹立不搖的城市免於遭受進一步的破壞。

消息發布後,澤倫斯基也在推特上表達感激,「謝謝那些幫助保護我們的海港城市免於遭受俄羅斯侵略的夥伴們」。聯合國教科文組織表示,奧德薩歷史中心被列入瀕危世界遺產名單「將使其有機會獲得更多國際技術和財政支援」,確保在有需要時進行修復和保護措施。

