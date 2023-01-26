為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    歐洲太空總署：不再與中國合作載人太空計畫

    歐洲太空總署表示，沒有計畫將歐洲太空人送到新完工的中國天宮太空站，明確表示該機構不再致力於未來與中國在載人太空計畫領域合作。（取自維基百科）

    歐洲太空總署表示，沒有計畫將歐洲太空人送到新完工的中國天宮太空站，明確表示該機構不再致力於未來與中國在載人太空計畫領域合作。（取自維基百科）

    2023/01/26 06:08

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲太空總署（ESA）署長阿施巴赫（Josef Aschbacher表示，沒有計畫將歐洲太空人送到新完工的中國天宮太空站，首次明確表示該機構不再致力於未來與中國在載人太空計畫領域合作。

    阿施巴赫23日在法國巴黎舉行的記者會上表示，ESA沒有預算，也沒有政治許可和意圖參與中國太空站。在他發表前述言論之際，歐洲太空總署的22個成員國，才剛批准創紀錄的近170億歐元（約5700億台幣）預算，以支持ESA未來3年的計畫。

    其中，約5％的資金將用於國際太空站（ISS），ESA自1980年代以來一直是ISS的成員，負責其年度開支的8.3％。

    ESA和中國載人航天工程辦公室在2014年簽署一項協定，將其夥伴關係提升到新的層次。中國去年底在低地球軌道上完成建造的天宮太空站，是歐中太空合作的關鍵領域之一。2017年，ESA派出2名太空人與中國太空人，在山東省煙台市進行為期9天的聯合訓練，並聲稱最終目標是與中國建立長期合作關係，在中國的太空站上飛行。

    北京一名匿名太空科學家表示，這項消息雖然不幸，但並非完全出乎意料。在過去幾年裡，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）和烏克蘭情勢，使中國和歐洲的合作變得愈來愈困難。

    天宮太空站是中國從2021年開始興建的模組化太空站系統，為人類自1986年的俄羅斯和平號太空站，及1998年的美俄國際太空站後，所建造的第3座大型在軌空間實驗平台，也是中國載人太空飛行工程「三步走」發展戰略中的「第三步」。

    按計畫，天宮太空站將於2023年轉入常態化營運模式，國際合作計畫載荷也將陸續進入太空站開展實驗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日本駐美大使：中國未必會在短期內武力犯台
    2023/01/26 05:54

    日本駐美大使：中國未必會在短期內武力犯台
    恭喜！「登月第二人」艾德林喜上加喜 93歲生日當天4度完婚
    2023/01/21 21:29

    恭喜！「登月第二人」艾德林喜上加喜 93歲生日當天4度完婚

    把握假期最後倒數 追劇看電影攏D+
    阿波羅7號最後一位太空人去世 享耆壽90歲
    2023/01/04 09:54

    阿波羅7號最後一位太空人去世 享耆壽90歲
    歐洲討論增加太空預算25％以上
    2022/11/22 15:11

    歐洲討論增加太空預算25％以上

    FERRAGAMO 2023 農曆新年限定系列
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播