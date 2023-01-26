歐洲太空總署：不再與中國合作載人太空計畫

歐洲太空總署表示，沒有計畫將歐洲太空人送到新完工的中國天宮太空站，明確表示該機構不再致力於未來與中國在載人太空計畫領域合作。（取自維基百科）

2023/01/26 06:08

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲太空總署（ESA）署長阿施巴赫（Josef Aschbacher表示，沒有計畫將歐洲太空人送到新完工的中國天宮太空站，首次明確表示該機構不再致力於未來與中國在載人太空計畫領域合作。

阿施巴赫23日在法國巴黎舉行的記者會上表示，ESA沒有預算，也沒有政治許可和意圖參與中國太空站。在他發表前述言論之際，歐洲太空總署的22個成員國，才剛批准創紀錄的近170億歐元（約5700億台幣）預算，以支持ESA未來3年的計畫。

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其中，約5％的資金將用於國際太空站（ISS），ESA自1980年代以來一直是ISS的成員，負責其年度開支的8.3％。

ESA和中國載人航天工程辦公室在2014年簽署一項協定，將其夥伴關係提升到新的層次。中國去年底在低地球軌道上完成建造的天宮太空站，是歐中太空合作的關鍵領域之一。2017年，ESA派出2名太空人與中國太空人，在山東省煙台市進行為期9天的聯合訓練，並聲稱最終目標是與中國建立長期合作關係，在中國的太空站上飛行。

北京一名匿名太空科學家表示，這項消息雖然不幸，但並非完全出乎意料。在過去幾年裡，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）和烏克蘭情勢，使中國和歐洲的合作變得愈來愈困難。

天宮太空站是中國從2021年開始興建的模組化太空站系統，為人類自1986年的俄羅斯和平號太空站，及1998年的美俄國際太空站後，所建造的第3座大型在軌空間實驗平台，也是中國載人太空飛行工程「三步走」發展戰略中的「第三步」。

按計畫，天宮太空站將於2023年轉入常態化營運模式，國際合作計畫載荷也將陸續進入太空站開展實驗。

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