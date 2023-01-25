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    蕭茲：德國是援烏先鋒 烏克蘭號召各國加入「戰車聯盟」

    德國總理蕭茲25日向國會說明政府提供烏克蘭「豹二式」主力戰車的決定。（歐新社）

    德國總理蕭茲25日向國會說明政府提供烏克蘭「豹二式」主力戰車的決定。（歐新社）

    2023/01/25 22:35

    〔記者管淑平／台北報導〕〔編譯管淑平／綜合報導〕德國政府決定援助烏克蘭期盼已久的「豹二式」主力戰車後，總理蕭茲（Olaf Scholz）25日向國會說明這項決定，表示德國將一直是支援烏克蘭的「先鋒」，但是他也警告戰爭升高的危險。烏克蘭總統澤倫斯基發推文，表示「誠摯感謝」德國軍援烏國戰車，烏國政府也呼籲其他有「豹二」戰車的國家，加入這個已經形成的「戰車聯盟」。

    蕭茲向國會說明軍援烏國最新決定，表示支援烏國「豹二式」戰車，是與盟邦密集諮商後的結果，他剛剛與烏克蘭總統澤倫斯基通過電話，兩人談到「德國正在、以及將要做的」。他說，在提供武器援助烏克蘭上，「我們得打破規矩」，改變過去一向的作法，「德國在支持烏克蘭上，將一直是先鋒」，西方盟邦也會持續支持烏克蘭。

    但是他也警告要避免戰爭升高，「我們同時須避免戰爭惡化成北約與俄羅斯之間的戰爭，我們會一直記住這個原則。」他還稱讚美國總統拜登「是德國的真正好夥伴」，「德美關係正處於長期以來的最好程度」；德國、法國團結一致支持烏克蘭。

    烏克蘭總統澤倫斯基也在兩人通話後發推文，表示「德國的主力戰車、進一步擴大防衛支援和訓練任務、允許夥伴國家支援類似武器。剛剛在與（德國總理）蕭茲的電話中聽到這些重要且及時的決定」，「真誠感謝總理（蕭茲）和所有我們的朋友」。

    烏國外長庫列巴（Dmytro Kuleba）呼籲盟邦，加入這個「戰車聯盟」，「盡量」提供烏國戰車，支援烏國作戰。他在推特發文說，「戰車聯盟」已經形成，任何之前質疑這可能會成功的人，現在都看到了：對烏克蘭和夥伴來說，沒有不可能。」

    烏克蘭總統幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）說，德國支援烏國「豹二式」戰車，邁出了第一步，「接下來是『戰車聯盟』，我們需要很多的『豹二』」。

    烏克蘭總統澤倫斯基發文感謝德國援助豹二式戰車

    烏克蘭外交部長庫列巴發文號召其他國家加入援助烏國戰車

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