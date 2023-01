蕭茲：德國是援烏先鋒 烏克蘭號召各國加入「戰車聯盟」

2023/01/25 22:35

〔記者管淑平/台北報導〕〔編譯管淑平/綜合報導〕德國政府決定援助烏克蘭期盼已久的「豹二式」主力戰車後,總理蕭茲(Olaf Scholz)25日向國會說明這項決定,表示德國將一直是支援烏克蘭的「先鋒」,但是他也警告戰爭升高的危險。烏克蘭總統澤倫斯基發推文,表示「誠摯感謝」德國軍援烏國戰車,烏國政府也呼籲其他有「豹二」戰車的國家,加入這個已經形成的「戰車聯盟」。

蕭茲向國會說明軍援烏國最新決定,表示支援烏國「豹二式」戰車,是與盟邦密集諮商後的結果,他剛剛與烏克蘭總統澤倫斯基通過電話,兩人談到「德國正在、以及將要做的」。他說,在提供武器援助烏克蘭上,「我們得打破規矩」,改變過去一向的作法,「德國在支持烏克蘭上,將一直是先鋒」,西方盟邦也會持續支持烏克蘭。

但是他也警告要避免戰爭升高,「我們同時須避免戰爭惡化成北約與俄羅斯之間的戰爭,我們會一直記住這個原則。」他還稱讚美國總統拜登「是德國的真正好夥伴」,「德美關係正處於長期以來的最好程度」;德國、法國團結一致支持烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基也在兩人通話後發推文,表示「德國的主力戰車、進一步擴大防衛支援和訓練任務、允許夥伴國家支援類似武器。剛剛在與(德國總理)蕭茲的電話中聽到這些重要且及時的決定」,「真誠感謝總理(蕭茲)和所有我們的朋友」。

烏國外長庫列巴(Dmytro Kuleba)呼籲盟邦,加入這個「戰車聯盟」,「盡量」提供烏國戰車,支援烏國作戰。他在推特發文說,「戰車聯盟」已經形成,任何之前質疑這可能會成功的人,現在都看到了:對烏克蘭和夥伴來說,沒有不可能。」

烏克蘭總統幕僚葉爾馬克(Andriy Yermak)說,德國支援烏國「豹二式」戰車,邁出了第一步,「接下來是『戰車聯盟』,我們需要很多的『豹二』」。

烏克蘭總統澤倫斯基發文感謝德國援助豹二式戰車

German main battle tanks, further broadening of defense support & training missions, green light for partners to supply similar weapons. Just heard about these important & timely decisions in a call with @OlafScholz . Sincerely grateful to the Chancellor and all our friends in ????????.

烏克蘭外交部長庫列巴發文號召其他國家加入援助烏國戰車

So the tank coalition is formed. Everyone who doubted this could ever happen sees now: for Ukraine and partners impossible is nothing. I call on all new partners that have Leopard 2 tanks in service to join the coalition and provide as many of them as possible. They are free now.