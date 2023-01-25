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    軍武百科》德援烏「豹- 2A6」戰車 率先採用120公釐滑膛砲

    德國「豹-2A6」主戰車。（取自德國KMW公司官網）

    德國「豹-2A6」主戰車。（取自德國KMW公司官網）

    2023/01/25 21:00

    〔編譯陳成良／綜合報導〕德國援助烏克蘭的「豹-2」（Leopard 2）主戰車型號揭曉！總理蕭茲25日證實，德國擬向烏克蘭提供一個連，總計14輛「豹- 2A6」主戰車。

    「豹-2」在同世代的西方主戰戰車中擁有極為突出的外銷成績，這也使其至今仍不斷的推出修改型以滿足不同的需求，總共有A1到A7等多個型號，公認是當今性能最優秀和均衡的主戰車之一。

    「豹-2A6」比多個歐洲國家打算援烏的「豹-2A4」更先進，1999年問世時，在當時的西方國家中率先使用了120公釐口徑滑膛砲、擁有1500匹馬力的柴油發動機、液壓傳動系統、高效能冷卻系統和指揮儀式射控系統等，成為西方國家20世紀末21世紀初的主流戰車。

    ●豹- 2A6性能諸元
    機動時速：72公里
    最大行程公里：550公里
    引擎功率：1,500馬力
    變速箱：ESM 500型液壓輔助全自動變速箱
    主砲口徑：120公厘（法國CN120-26/52滑膛砲）
    裝甲型式：模組化的可替換複合裝甲
    重量：62.3公噸
    長度：7.69公尺
    寬度：3.70公尺
    高度：2.79公尺
    載員：4人
    推出時間：1999年
    （資料來源：德國國防部、維基百科）

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