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    中網友慶楊紫瓊「母語中文」入圍影后 網友酸：不要裝熟

    中國網友大讚楊紫瓊是第一位「母語中文」入圍最佳女主角獎的女性，慘遭其他網友狠酸。圖為楊紫瓊出席2023年金球獎。（路透）

    中國網友大讚楊紫瓊是第一位「母語中文」入圍最佳女主角獎的女性，慘遭其他網友狠酸。圖為楊紫瓊出席2023年金球獎。（路透）

    2023/01/25 15:54

    〔即時新聞／綜合報導〕楊紫瓊以《媽的多重宇宙》入圍第95屆奧斯卡最佳女主角，這是亞裔人士首次入圍該獎項。不少中國網友在微博發文同慶，直呼這是第一個「母語是中文」的亞裔入圍者。有網友指出，楊紫瓊是馬來西亞籍華人，從小受英文教育；更有人狠酸「不要裝熟」、「真會貼金」。

    美國奧斯卡獎24日公布入圍名單，《媽的多重宇宙》囊括11項入圍，成最大贏家。擔綱該片女主角的演員楊紫瓊更是首次以亞裔人士身分入圍最佳女主角，她將與影后常勝軍凱特布蘭琪、3位女星一同角逐影后殊榮。

    奧斯卡入圍名單公布後，許多中國網友也在微博發文慶祝，稱楊紫瓊是首位華人獲得奧斯卡獎最佳女主角提名，有網友開心得在留言區表示「恭喜！馬來西亞的驕傲！」。也有網友直呼她是「第一個母語中文」入圍的影后候選人，此舉卻讓其他中國網友也看不下去，狠酸「真會給自己臉上貼金」、「不要裝熟」。

    另也有人指出，楊紫瓊從小受英文教育，甚至看不懂中文字，粵語說的還比中文好。除了《媽的多重宇宙》成績亮眼，楊紫瓊曾出演過的《臥虎藏龍》也再次被網友拿來回味，她的魅力似乎從來不減。

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