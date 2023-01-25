美眾院新科議長麥卡錫傳今春訪台 國務院回應了

美國國務院發言人普萊斯強調，國會議員有權決定自己的海外訪問行程，不受干涉。（美聯社）

2023/01/25 14:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政治新聞網站《酒杯新聞》（Punchbowl News）報導指出，繼前美國眾議院議長裴洛西訪台後，現擔任聯邦眾議院新任議長麥卡錫今年春季將訪問台灣，五角大廈正為此做準備。對此，美國務院發言人普萊斯（Ned Price）24日評論相關消息時，強調美國國會議員對自己任何行程的決定，是完全獨立的。

普萊斯在例行記者會中說，「當然，國會是平等且獨立的政府部門，他們獨立採取決定，包括可能的行程。」他重申國際社會對台海和平穩定的重視，也擔憂中國試圖創造新常態、破壞現狀。

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普萊斯指出，美方對北京處理兩岸議題方式感到擔憂，認為中國顯然期望破壞真正支撐台海數十年穩定和平的長期現狀，美方不樂見此遭侵蝕。

他表示，美方擔憂裴洛西訪台後，中國以此為由加速正在做的事，試圖創造新常態與破壞現狀，這是美方極力避免，也是未來將持續關注的。

白宮方面尚未發表評論，不過去年1月1共和黨在期中選舉拿下拿下過半眾院席次後，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）公開聲明，無論誰當選眾院下任議長，拜登政府會繼續支持國會議員前往海外進行官方訪問，包括台灣在內。

柯比指出，聯邦眾議院議長就跟任何國會議員一樣，有權出訪海外，前往他們選擇的地點，包括台灣在內。

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