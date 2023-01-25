加州槍枝管制全美最嚴 專家分析濫用槍枝背後原因

美國加州是全美槍枝管制最嚴格的州，專家指出，加州政府忽略持槍需申請「許可證」，或許這是濫用槍枝主因。槍枝示意圖，與本新聞無關。（法新社）

2023/01/25 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州連日頻傳槍擊案，槍枝議題再度浮上檯面。據悉，加州是全美管制槍枝最嚴的一州，專家指出，加州只針對取得槍枝的申請程序加以規範，卻沒要求民眾需擁有持槍許可證，或許這是槍枝濫用問題主因。此外，美國總統拜登也在聲明中表示，最新槍枝管制法令已送交國會。

根據《華盛頓郵報》 報導，加州立法機構每年都會審議幾項槍枝安全法案，自80年代後期，共和黨州長杜美金（George Deukmejian）簽署加州第一項攻擊性武器禁令；但自此之後，共和黨竟成為槍枝管制的反對者，該黨以美國憲法第二修正案為由，阻止與管制槍枝有關的立法提案。

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雖然第二修正案保障美國人民享有正當防衛的權利，加州卻是美國管制槍枝最嚴的州。美國約翰霍普金斯大學槍枝暴力防治中心的教授韋伯斯特（Daniel Webster）表示，加州採取各項措施管制槍枝，並盡量降低濫用槍枝的情形發生，但加州忽略裁制濫用槍枝最有效的方法，「要求購買槍枝的人取得許可證」。

據悉，加州2016年曾通過「紅旗法」（red flag law），加州人民若認為身邊有人可能會使用槍枝傷害自己或他人，可阻止這些潛在危險份子擁槍；此外，還有另一法案希望禁止加州擁槍者取得約可發射10到100發子彈的大容量彈匣，但並未通過。即便加州針對槍枝制定管制法令，美國各州的槍枝管制卻各有不同，時常發生「跨州取得非法槍枝」的法律漏洞。

加州洛杉磯郡警長魯納（Robert Luna）表示，七十二歲的越南裔男子陳有瑾（Huu Can Tran，譯音）持有非法槍枝，且使用大容量彈匣，半月灣槍擊案的犯案槍枝則是合法登記。

美國總統拜登23日也針對近日發生的槍擊案發表聲明，表示民主黨參議員已研擬「攻擊性武器和大容量彈匣」相關禁令，同時擬調高擁槍年齡至21歲，拜登也在聲明稿中敦促參、眾議院盡快採取行動。

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