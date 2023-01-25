春晚短劇台詞「誰還沒上過初中？」 疑似諷刺習近平

中國春晚短劇「坑」的台詞「誰還沒上過初中？」，被網友解讀為是在諷刺習近平實際上只有小學學歷。（美聯社）

2023/01/25 08:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國在春節期間最受關注的電視節目「中央廣播電視總台春節聯歡晚會」（春晚），照例於在21日除夕晚間登場，卻引發不少爭議，不僅主題曲「花開種花家」疑似抄襲日本知名動漫遊戲歌曲，名爲「坑」的短劇也成為網路熱議焦點，劇中的台詞被不少人解讀為是在諷刺國家主席習近平。

綜合中國、香港媒體等報導，「坑」講述一名「躺平」的交通部門官員不思進取，面對主管和民眾的時候採取截然不同的態度，笑料十足又令人感慨。知名中國喜劇演員沈騰飾演該名「郝主任」，平常工作蒙混度日，對馬路上一個許久沒被填好的坑推脫甩鍋，不願負責，結果被掉進坑裡的新任局長解職的故事。

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據報導，劇中不時出現「群眾反映問題要走流程」、「多做多錯，少做少錯，不做不錯」等官腔官調，深刻諷刺躺平、糊弄式的官員。

節目播出後不久，意外引發僅引來中共中央紀律檢查委員會／國家監察委員會的重視。中紀委網站隨即於22日凌晨發表題為「不能讓躺平式幹部再坑人了」的文章，聲稱「躺平式幹部」的社會危害顯而易見，貽誤黨和國家事業發展，損害民生福祉，傷了百姓的心。要整治「躺平式幹部」，很重要的一點就是建立健全科學的選人用人機制，堅決對「躺平者」說不，避免「多做多錯、少做少錯、不做不錯」的錯誤觀念大行其道。

與此同時，劇中兩句台詞也引發網友熱烈討論：「賣弄啥呢？誰還沒上過初中？」、「歸根結底，就是你們人民群眾對道路潛在風險的防範意識不足。」不少人將「誰還沒上過初中？」解讀為是在嘲諷習近平實際上只有小學學歷。

而「群眾風險防範意識不足」，則是諷刺去年11月底新疆烏魯木齊火災後，政府發言人指責火災的發生是因爲「人民群眾對道路潛在風險防範意識不足」，拒絕承認當局以防疫為由封控街道的作法，才是造成這場悲劇的主因。

新疆首府烏魯木齊市天山區的吉祥苑社區，於2022年11月24日發生嚴重火災，造成10人死亡、9人受傷。民眾認為，傷亡慘重的原因是防疫封控措施阻礙救援，導致居民無法逃生，進而引爆後續全國反對「動態清零」政策的「白紙運動」。

中國春晚短劇「坑」的台詞，被網友解讀為是在諷刺習近平。（圖擷取自春晚影片）

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