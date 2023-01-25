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    國進民退 北京民辦學校遭斷水斷電強迫搬遷

    中國北京的民辦學校「日日新學堂」，傳出遭當局打壓，從本月初開始以斷水、斷電、斷暖氣等方式，逼迫學校搬遷。（圖擷取自該校官網）

    中國北京的民辦學校「日日新學堂」，傳出遭當局打壓，從本月初開始以斷水、斷電、斷暖氣等方式，逼迫學校搬遷。（圖擷取自該校官網）

    2023/01/25 08:20

    〔即時新聞／綜合報導〕中國持續推進「國進民退」，教育系統也未能倖免，當局在打壓校外培訓機構的同時，也大幅壓縮民辦學校的空間。北京一家卓有成效的民辦學校「日日新學堂」，便傳出遭當局打壓，從本月初開始以斷水、斷電、斷暖氣等方式，逼迫學校搬遷，嚴重影響日常教學。校方質疑當局持續打壓，與該校尊重個體的教學模式有關。

    自由亞洲電台（RFA）報導，日日新學堂位於於北京市昌平區沙河鎮渥丘園，租期原本到2029年，但鎮政府從2年前開始要求該校搬遷。學校負責人張冬青表示，當局爲了達到目的，曾將學校圍牆拆毀，本月6日起更持續中斷供電，導致師生沒有水、暖氣和WiFi無線網路可用，不僅老師的備課和教學工作無法正常進行，連上廁所都成問題。

    根據該校官網，日日新學堂是以「北京嘉德潤文化發展有限公司」的名義，創辦於2006年，最初是由4個家庭組成的家長互助式學堂。家長們由於對現行中國教育問題深感憂慮，決心以新的教育理念給孩子提供不同的教育方式，以希望孩子獨立自主、具有開闊胸懷和國際視野爲辦學宗旨。經過10餘年發展，日日新學堂目前設有幼兒部、小學部和初中部，教師100多人，學生約400多人。

    據報導，校方先後與鎮政府和供電所交涉，均不得要領，除夕晚間被迫點蠟燭照明，因此張冬青和教師們決定以網路直播方式對外發聲，批評沙河鎮當局隻手遮天。張冬青強調，他們的教材與教學理念與中國政府的規定並無衝突，但不排除該校的特色觸動當局的敏感神經。

    張冬青說，他們只是做了一些補充，將體育、美育、傳統文化的學習做出特色，升旗這類愛國主義教育也沒少，「我們不一樣的地方是，我們把每個孩子都當成正規的個體來看待。他們基層的一個工作人員說過，『你們要比公立學校辦得好，你們還能好好活下去嗎？』」

    自2000年代以來，中國政府積極推動「國企進，民企退」，即所謂的「國進民退」。中央部門下令整頓改革「公參民」學校（公立學校參與的民辦學校），多省甚至發文不再核准民辦中小學，要求將民辦義務教育學校在校生規模占比，從現行的約10％降至5％以內。

    中國北京的民辦學校「日日新學堂」，傳出遭當局打壓，從本月初開始以斷水、斷電、斷暖氣等方式，逼迫學校搬遷。（圖擷取自該校官網）

    中國北京的民辦學校「日日新學堂」，傳出遭當局打壓，從本月初開始以斷水、斷電、斷暖氣等方式，逼迫學校搬遷。（圖擷取自該校官網）

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