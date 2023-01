「空箱」危機！ CSIS示警：美軍工業沒為與中國衝突做好準備

美國智庫報告,美軍工業沒為與中國衝突做好準備。示意圖。(路透)

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國智庫戰略與國際研究中心(CSIS)23日發表報告示警,美國國防工業基礎沒有為當前競爭性安全環境做好充分準備,俄烏戰事暴露美國軍工業普遍存在的問題,這些問題或削弱美軍對中國進行持久戰的能力,包括在台海衝突中彈藥庫存不足,導致所謂的「空箱子」(Empty Bin)問題。

這份報告題為《戰時環境中的空箱子:美國國國防工業基礎的挑戰》(Empty Bins in a Wartime Environment: The Challenge to the U.S. Defense Industrial Base),其中指出俄烏戰事及美中關係緊張加劇,凸顯美國不再處於和平環境。

報告提到,俄烏戰爭暴露了美國國防工業基礎的嚴重缺陷。這場戰爭耗盡美國某些類型的武器系統和彈藥庫存,如「刺針」地對空導彈(Stinger)、155釐米榴彈砲和彈藥,以及「標槍」(Javelin)反坦克飛彈系統,而美國補充武器庫的速度緩慢。

報告強調, 這清楚地提醒我們,一場曠日持久的衝突很可能是一場工業戰爭,需要國防工業能夠製造足夠的彈藥、武器系統和材料來替代耗盡的庫存。

在台海衝突這類重大地區衝突中,美國使用的彈藥可能會超過國防部庫存,甚至在不到一周內用完遠程精確彈藥等,將使美軍極難維持一場曠日持久的衝突,而部分原因是美國國防工業基礎缺乏急劇增加產能來應對一場大規模戰爭的能力。

這份報告說:「在一場重大的地區衝突中,比如與北京在台灣海峽的戰爭,美國使用的彈藥可能會超過國防部目前的庫存,導致『空箱子』問題。」

CSIS的最新研究發現,部份是由過時的軍事承包程序和官僚作風造成的國防工業基礎的這些問題,正在影響美國在印太區建立可信威懾力量或在軍事衝突中與中國對峙的能力。

根據一些美國政府的估計,中國正在大量投資於軍火和獲取高端武器系統和設備,其速度是美國的5到6倍。

報告認為,美軍在可能的台海衝突中不只面臨彈藥不足問題,台灣是一個島嶼,一旦開戰,中國的封鎖和遠程火力能力會使武器系統和彈藥難以運到台灣,這意味印太地區的戰爭可能需要更多遠程彈藥,戰區內也需更多彈藥庫存。

報告建議美國國防部與國會協調,制定一項計畫,採取措施簡化和改進生產、採購、補給、對外軍售、國際武器貿易條例(ITAR) 以及重新評估其他政策和程序。

CSIS研究還建議重新評估美國的庫存需求,建立戰略彈藥儲備並確定可持續的彈藥採購計劃,以滿足當前和未來的需求。

報告還建議美國拓寬軍事採購途徑,利用合同過程中的靈活性,並創建更多的軍工合作生產設施,尋找「盟友支持」的機會等。

