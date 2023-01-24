忘記親友名字好尷尬？她曝「1方法」秒化解 網大讚：天才！

妮亞坦言自己在學校或工作，有時候會忘記學生或聊天對象名字，這時她總打趣地說「你知道快速重唸自己名字3次很難嗎？因為其實你不習慣叫自己的名字」，瞬間化解尷尬情況。（圖擷取自「niacc13」Tiktok、本報合成）

2023/01/24 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕過年期間遇見許久未見親友，偶爾會有忘記名字的情況。國外1名網友日前分享，她在一些場合遇到親友卻想不來對方名字，總會笑稱「你知道快速重複唸3次自己名字很困難？」總能瞬間化解尷尬情況，PO文發布至今超過300萬人觀看與留言，有網友說「太聰明了！」、「天才」。

綜合外媒報導，妮亞（Nia）日前在TikTok發布1段影片，坦言自己在學校或工作，有時候會忘記學生或聊天對象名字，這時她總打趣地說「你知道快速重唸自己名字3次很難嗎？因為其實你不習慣叫自己的名字」，通常對方都會照做，這時尷尬危機立刻化解。

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PO文曝光後引起大量迴響，網友相繼留言表達不同看法，有網友說「女孩，妳是天才，我的偶像！」、「太聰明了」、「太實用了」，還有網友自曝「我會乾脆直接問對方名字怎麼拼」、「自我介紹我總是先說『很高興見到你』，以免我其實以前已見過對方，同時把對話丟回去給他」、「我總說『你說你叫什麼名字？』他們回答後我就會說『喔我是問你的姓氏』」，也有網友笑回「我都乾脆說：我不記得你了」。

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