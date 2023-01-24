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    打臉自家外長！德國重申軍援豹2須審核 聯合政府起內鬨戰成一片

    德國政府反駁外長立場，稱其他國家若要出口「豹-2」，仍待德國聯邦安全會議的討論與審核，引發聯合政府內部分歧。（歐新社）

    德國政府反駁外長立場，稱其他國家若要出口「豹-2」，仍待德國聯邦安全會議的討論與審核，引發聯合政府內部分歧。（歐新社）

    2023/01/24 11:20

    〔即時新聞／綜合報導〕德國近期因為軍援問題面臨國際壓力，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）22日鬆口，若波蘭向烏克蘭移交德國製造的「豹-2」，德國不會反對，不過德國政府反駁外長立場，稱其他國家若要出口「豹-2」，仍待德國聯邦安全會議的討論與審核，引發聯合政府內部分歧。

    德國外交部長貝爾伯克日前表示，若波蘭執意在未經德國批准的情況下移交其「豹-2」，德國不會反對，她表示：「我們不會擋路。目前還沒有提出這個問題，但如果有人問我們，我們不會故步自封。」

    不過據《歐洲政治》（Politico.eu）報導，總理蕭茲（Olaf Scholz）發言人赫伯史崔特（Steffen Hebestreit）反駁自家外長立場，他強調，德國是否同意其他國家出口「豹-2」，仍須待德國聯邦安全會議的討論與審核。

    報導指出，對於「豹-2」援烏的意見，突顯出德國社會民主黨、綠黨以及自由民主黨組成的「紅綠燈聯盟」聯合政府，其內部在這個問題上的分歧越來越大，綠黨共同領導人諾利普爾（Omid Nouripour）表示有必要盡快弄清楚這個話題。

    德國國會國防委員會主席、自民黨議員史琪曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）痛批總理蕭茲（Olaf Scholz）在戰車軍援上舉棋不定是一場災難，直言德國政府失敗了。

    史琪曼還與社民黨聯邦議會領袖穆岑尼奇（Rolf Mützenich）大打口水仗，穆岑尼奇批史琪曼試圖「說服我們捲入一場軍事衝突」，而史琪曼則反譏穆岑尼奇就是「德國外交政策失敗的象徵」。

    社民黨領導人克林拜爾（Lars Klingbeil）則呼籲，綠黨與自民黨領導者應該要約束底下的人停止攻擊總理與社民黨，一起團結支持聯合政府。

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