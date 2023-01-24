使館前焚燒《可蘭經》 土耳其總統：瑞典免肖想加入北約

丹麥極右政黨「強硬路線」領導人帕盧丹在土耳其駐瑞典大使館焚燒伊斯蘭教的聖典《可蘭經》，引發全球穆斯林不滿。（路透）

2023/01/24 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典公民、丹麥極右政黨「強硬路線」領導人帕盧丹（Rasmus Paludan）21日在土耳其駐瑞典大使館焚燒伊斯蘭教的聖典《可蘭經》，引發全球穆斯林不滿，許多伊斯蘭國家紛紛表達嚴正抗議，土耳其總統艾多根（Tayyip Erdogan）直接開嗆，瑞典不用再期望土耳其支持其加入北約。

據《路透》報導，土耳其總統艾多根23日在內閣會議後發表談話，他表示：「那些允許示威者在我們大使館外進行這種褻瀆行為的人，不能再指望我們支持他們加入北約。」艾多根強調：「如果你們如此熱愛恐怖組織成員和伊斯蘭的敵人，還包庇他們，那我們建議，你們可以找他們為你們的國家安全提供支持。」

請繼續往下閱讀...

瑞典和芬蘭去年5月申請加入北約，按照規章，北約30個成員國都同意，才能吸納新成員，目前，土耳其和匈牙利尚未正式批准瑞典和芬蘭加入北約。

土耳其、瑞典、芬蘭經過多輪談判，於去年6月底簽署備忘錄，確認土耳其同意支持瑞典和芬蘭加入北約，瑞典和芬蘭將不支持庫爾德工人黨、敘利亞庫爾德武裝，並同意解除向土耳其出口國防設備的限制。

不過在焚燒《可蘭經》後，包括沙烏地阿拉伯、約旦和科威特在內的幾個阿拉伯國家嚴厲譴責了這一事件，土耳其已經召見了瑞典大使，並取消了瑞典國防部長原定的對安卡拉的訪問。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，焚燒對許多人來說神聖的書籍是一種極度不尊重的行為，「美國有這麼一句話——有些事情雖然是合法的，但卻很可怕。我認為瑞典發生的就屬於這種事情。」

普萊斯認為，上週末瑞典事件的幕後主使，可能想試圖藉此削弱大西洋彼岸和華盛頓歐洲盟友之間的團結，不過對於土耳其總統談話，普萊斯拒絕評論，他強調「這終究是芬蘭和瑞典必須與土耳其達成的共識。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法