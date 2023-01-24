中國人口紅利不再 專家：經濟永遠告別高成長

旅美中國政治學者鄧聿文指出，中國人口紅利不再，經濟自此將永遠告別7％以上的高成長。（法新社檔案照）

2023/01/24 07:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家統計局日前公布2022年的人口數據，比2021年減少85萬人，這是中國逾60年來首次人口負成長。旅美中國政治學者鄧聿文指出，人口負成長不僅意味著中國長期霸佔世界第一人口大國的「寶座」將要易位，就經濟學的意義而言，也表明中國自此永遠告別7％以上的高成長。

鄧聿文在美國之音（VOA）中文網24日發表的專文中指出，多數已開發國家和開發中國家，都有過一段高成長時期，但中國從1978年改革開放開始，到2015年的37年間，除了1981、1989、1990這3年，34年的成長率都在7％以上，絕大多數年份甚至超過9％，儘管堪稱奇蹟，但也付出沈重代價。

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鄧聿文認為，學術界在解釋中國過去長達34年的高成長時，共識之一就是人口紅利。儘管中國在1980年代初開始實施「一胎化」政策，但該政策要對經濟成長產生實質性的負作用，還要等到20到30年後。在此過程中，中國龐大的人口數量，尤其是年輕勞動力，成為經濟成長的最大功臣。

所謂的人口紅利，指的是勞動人口占比大，撫養比低，社會財富創造力強，整個社會出現比較明顯的高儲蓄、高投資、高成長的局面。而改革開放以來的長時期，正呈現這種顯著的人口紅利特徵。換言之，經濟高成長的「奇蹟」，正是高勞動參與率的貢獻。根據學者的不同估算，人口紅利在中國經濟成長中的貢獻，介於15％到27％之間。

但從2012年開始，計畫生育的後果已經出現，勞動年齡人口在到達高峰後逐漸減少，人口紅利也就逐漸進入衰減過程，而由人口紅利支撐的經濟成長，自然也就開始下降。2020年後，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）因素影響，平均成長率只有4％多，其中2020年是改革開放以來最差表現，2022年則是次差。

鄧聿文指出，有趣的是，中國經濟從高成長轉為中高成長，再轉為低成長，正好對應國家主席習近平主政的10年。這並非巧合，而是有著內在的必然性，包括習在「一胎化」人口政策的危害已經顯現，應該果斷廢除時猶豫不決，只是進行局部調整，直到2021年才開放三胎，錯過時機。

鄧聿文認為，習的猶豫不決讓中國的人口紅利過早耗盡，他在產業轉型升級上又開錯藥方，從共產黨的統治出發，過於相信國企的力量，防範私營經濟和資本，導致他的供給面改革到現在仍未見多大成效，反而使情形更為嚴重，這就是今天中國經濟的狀況。

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