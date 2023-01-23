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    駐港解放軍新年短片驚見「BNO」引熱議 背後內情曝光

    解放軍駐港部隊除夕（21日）上傳一支新年賀歲影片，由上百名解放軍和軍車排成不同的隊形圖案，然而下排「BNO」引起許多香港網友熱議。（圖擷自微博/駐香港部隊）

    解放軍駐港部隊除夕（21日）上傳一支新年賀歲影片，由上百名解放軍和軍車排成不同的隊形圖案，然而下排「BNO」引起許多香港網友熱議。（圖擷自微博/駐香港部隊）

    2023/01/23 21:41

    〔即時新聞／綜合報導〕農曆新年，中國人民解放軍駐香港部隊（解放軍駐港部隊）除夕（21日）上傳一支賀歲影片，上百名解放軍和軍車排成不同的隊形圖案，然而下排圖陣「BNO」卻引起許多香港網友熱議。

    綜合媒體報導，賀歲短片中可看見解放軍部隊人人手持步槍列隊，與28輛軍車共同組成圖陣，分別為「2023」、「兔」、「B」和「No.1」，很明顯是採用「To be number one」諧音。不過有眼尖網友發現，若單看下排圖陣，反而是「B」和「No」比較顯眼，乍看之下感覺更像「BNO」，讓網友紛紛留言，「我以為是2023年BNO第1」 、「小粉紅快追究」。

    原來「BNO」是「英國國民（海外）護照 British National （Overseas） passport」的簡稱。據報導，BNO護照在香港是一個敏感議題，中英2國1984年共同發表《中英聯合聲明》承諾香港現行社會、經濟制度和生活方式50年不變，並在「一國兩制」下享有不同於中國內地自由與司法獨立。

    然而，中國近年來逐步壓迫香港，像北京當局允許對2019年「反送中」運動抗議人士無情鎮壓，引起國際撻伐，因此英國政府2020年指控北京當局違反《中英聯合聲明》，宣布2021年1月起，符合申請BNO護照的香港人及其家屬，可在英國居住、讀書或工作，居於英國5年後即可申請無限期居留，再居住12個月後可登記為英國公民。

    另一方面，中國及香港政府也宣布自2021年1月31日起，不再承認BNO護照為有效旅行證件和身分證明，該護照持有者須用其他證件入出境。

    解放軍駐港部隊除夕上傳賀歲影片，解放軍和軍車擺出「BNO」引起許多香港網友熱議。（圖擷自微博/駐香港部隊）（圖擷自微博/駐香港部隊）

    解放軍駐港部隊除夕上傳賀歲影片，解放軍和軍車擺出「BNO」引起許多香港網友熱議。（圖擷自微博/駐香港部隊）（圖擷自微博/駐香港部隊）

    解放軍駐港部隊除夕上傳一支新年賀歲影片。（圖擷自微博/駐香港部隊）

    解放軍駐港部隊除夕上傳一支新年賀歲影片。（圖擷自微博/駐香港部隊）

    解放軍駐港部隊除夕上傳新年賀歲影片。（圖擷自微博/駐香港部隊）

    解放軍駐港部隊除夕上傳新年賀歲影片。（圖擷自微博/駐香港部隊）

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