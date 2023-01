菲美戰略對話：蘇比克灣是基礎建設合作優先地點

2023/01/23 18:40

〔中央社〕雖然菲律賓總統小馬可仕否定菲律賓重新開放美國前軍事基地蘇比克灣的可能性,但馬尼拉和華府官員在上週的「菲美戰略對話」商定,蘇比克灣將是兩國基礎建設合作優先地點。

小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)上週接受英國《金融時報》(Financial Times)專訪時,否定馬尼拉當局重新開放美國前軍事基地蘇比克灣和克拉克的可能性,指在菲律賓領土建立外國軍事基地違反菲國憲法。

不過,美國國務院亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)和副助理國防部長福特(Lindsey Ford)上週訪菲,與菲國外交和國防官員召開菲美戰略對話,並在聯合聲明中說,菲美兩國致力在高品質、私人部門主導的基礎建設投資方面合作,以支持菲律賓經濟成長、強化網路連通性,並強調蘇比克灣是優先地點。

蘇比克灣曾是美軍最大的海外基地之一。菲國參議院1991年投票否決菲律賓領土存在美國基地後,這處前美軍基地成為自由港。

《菲律賓每日詢問報》(Philippine Daily Inquirer)今天報導,美國官員近來接連造訪蘇比克灣,包括美國駐菲大使卡爾森(MaryKay Carlson)去年11月到訪,美國副助理國防部長福特上週也前往蘇比克灣。

