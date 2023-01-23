菲美戰略對話：蘇比克灣是基礎建設合作優先地點

「菲美戰略對話」商定，蘇比克灣（見圖）將是兩國基礎建設合作優先地點。。（歐新社檔案照）

2023/01/23 18:40

〔中央社〕雖然菲律賓總統小馬可仕否定菲律賓重新開放美國前軍事基地蘇比克灣的可能性，但馬尼拉和華府官員在上週的「菲美戰略對話」商定，蘇比克灣將是兩國基礎建設合作優先地點。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上週接受英國《金融時報》（Financial Times）專訪時，否定馬尼拉當局重新開放美國前軍事基地蘇比克灣和克拉克的可能性，指在菲律賓領土建立外國軍事基地違反菲國憲法。

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不過，美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）和副助理國防部長福特（Lindsey Ford）上週訪菲，與菲國外交和國防官員召開菲美戰略對話，並在聯合聲明中說，菲美兩國致力在高品質、私人部門主導的基礎建設投資方面合作，以支持菲律賓經濟成長、強化網路連通性，並強調蘇比克灣是優先地點。

蘇比克灣曾是美軍最大的海外基地之一。菲國參議院1991年投票否決菲律賓領土存在美國基地後，這處前美軍基地成為自由港。

《菲律賓每日詢問報》（Philippine Daily Inquirer）今天報導，美國官員近來接連造訪蘇比克灣，包括美國駐菲大使卡爾森（MaryKay Carlson）去年11月到訪，美國副助理國防部長福特上週也前往蘇比克灣。

DASD Ford and MajGen Phillips visited Subic, where U.S. firms Cerberus and Vectrus operate.



Subic offers opportunities for the U.S. and Philippine Navies to strengthen mutual defense and enhance interoperability. pic.twitter.com/SfVTvlnLfd — Dr. Ely Ratner （@ASD_IndoPacific） January 20, 2023

美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）21日推文表示，福特造訪美國博龍資產管理公司（Cerberus）和美國國防承包商Vectrus營運的阿吉拉（Agila）蘇比克造船廠。

瑞特納說，蘇比克灣為美國和菲律賓海軍提供強化共同防禦和互操作性（interoperability）的機會。

報導指出，菲律賓海軍去年將主力艦遷入阿吉拉造船廠。這個造船廠很快也將看到美國海軍艦艇。

阿吉拉蘇比克造船廠前身為韓國「韓進重工」造船廠。這個造船廠面向南海，距中國控制的黃岩島260公里，地理位置優越。

中國投資商曾有意購買韓進蘇比克灣造船廠，但最終由博龍資產買下。菲律賓國安官員去年5月說，將造船廠出售給美商是一項「戰略舉措」，旨在阻止可能的中國收購。

美中南海競逐加劇，加上台灣海峽緊張情勢升溫，華府持續大力推動與馬尼拉建立更緊密的安全防務聯繫。小馬可仕日前預期，菲美將強化軍事關係，更多美軍和軍事裝備設施將輪替進出菲律賓。

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