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    政府官員傳收賄醜聞 澤倫斯基承諾拔除貪污問題：絕不容忍

    澤倫斯基表示，貪腐是烏克蘭陷入俄羅斯戰爭的長期存在的問題，絕不容忍，並承諾本週將做出連根拔起的關鍵決定。（路透）

    澤倫斯基表示，貪腐是烏克蘭陷入俄羅斯戰爭的長期存在的問題，絕不容忍，並承諾本週將做出連根拔起的關鍵決定。（路透）

    2023/01/23 13:13

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭官員貪污問題存在已久，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，貪腐是烏克蘭陷入俄羅斯戰爭的長期存在問題，絕不容忍，並承諾本週將做出連根拔起的關鍵決定。

    根據《路透》報導，傳出烏國高官貪腐的指控後，澤倫斯基22日於晚間談話透露，「我想明確表示：不會回到過去的狀態，不會回到有人與國家機構關係緊密，或那些一生都在追逐職位的人過去那種生活方式。」他接著說，「本週將是做出適當決定時機，最終裁定已準備好了，我不想現在公開，但一切都會公平的。」

    澤倫斯基在2019年以壓倒性優勢當選，他承諾改變這個前蘇聯國家的治理方式。他說，「針對收賄的指控進行調查後，政府已接受1名副部長的辭職。」

    據悉，歐盟領袖去年6月接受烏克蘭成為歐盟（EU）候選國，同時將反貪腐列為烏克蘭成為正式會員國關鍵要求之一。

    烏克蘭長期以來存在腐敗猖獗、治理不善問題。國際透明組織（Transparency International）2021年調查報告提到，烏克蘭腐敗程度在全球180個國家中，位居第122名。

    澤倫斯基未透露收賄官員身分，但據媒體報導稱，區域發展部代理副部長洛津斯基（Vasyl Lozinskiy）遭指控收賄而被拘留。另外國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）也成為關注焦點，因有報紙稱，軍方以膨脹價格採購士兵糧食。烏克蘭國防部回應，此為錯誤的報導，已要求國會展開調查。

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