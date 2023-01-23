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    防疫有功！傳前防疫協調官齊恩茲將出任新白宮幕僚長

    據傳現任美國白宮幕僚長克蘭將在未來幾周內遞辭呈，並由齊恩茲接位上任。圖為齊恩茲在新聞發佈會上發表言談。（路透社）

    據傳現任美國白宮幕僚長克蘭將在未來幾周內遞辭呈，並由齊恩茲接位上任。圖為齊恩茲在新聞發佈會上發表言談。（路透社）

    2023/01/23 11:10

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登的文件門案持續延燒，政府部門也傳出人事異動，現任白宮幕僚長克蘭（Ron Klain）將在未來幾週內遞出辭呈；據媒體可靠消息指出，接任的將是曾擔任防疫協調官的齊安茲（Jeff Zients）。

    《紐約時報》日前報導克蘭據傳將在未來幾週內提出辭呈，已在尋找接任人選。《華盛頓郵報》率先披露，新幕僚長將由曾任白宮防疫協調官的齊安茲（Jeff Zients）接任。

    消息傳出後，各家媒體也於今（23）日刊布最新報導，知情人士證實這項人事異動；對文件門纏身的拜登來說，即將接任的齊安茲將扮演重要角色，且拜登也將在2024年總統大選尋求連任。

    齊安茲曾在2021至2022年4月擔任白宮防疫協調官，指導拜登政府研擬疫情應對措施，並在任期內推行疫苗接種活動。齊安茲卸任防疫協調官一職後短暫離開白宮，並於2022年秋天返回政壇，協助克蘭監督美國期中選舉後的人員交接事項。

    克蘭雖然沒有什麼政治背景，也較為缺乏政治經驗，但他任職防疫協調官期間受到拜登政府內部讚譽，在控制武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）取得初步成功。

    除了防疫有功，齊恩茲亦曾在歐巴馬就職時期擔任官員，在美國國家經濟委員會和美國行政管理和預算局任職。

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