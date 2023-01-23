英國前首相強森赴基輔與澤倫斯基會面 造訪布查鎮弔念亡者

前英國首相強森（圖左）22日突然造訪基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（圖右）會晤。（路透）

2023/01/23 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭未見止戰跡象，西方各國持續提供武器援助烏克蘭抗俄，對此前英國首相強森（Boris Johnson）本週日突然出訪烏國，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤，訪問基輔郊區布查鎮（Bucha）和博羅江卡（Borodyanka），並重申英國持續支持烏克蘭。

綜合外媒報導，強森當地時間22日忽然出訪基輔與澤倫斯基會面，同時造訪布查鎮（Bucha）和博羅江卡（Borodyanka），他對布查鎮市長承說「只要有需求，英國持續堅持支持烏克蘭」，強森與布查鎮居民自拍並獻花悼念戰爭遇難者，並參觀一座教堂；在博羅江卡視察廢墟住宅區，陪同他的基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）透露，去年俄羅斯占領這座城鎮1個月期間有162位居民遭殺害，目前約達60%民眾已返回居住。

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強森的發言人指出，強森受到澤倫斯基邀請後赴基輔，此次訪問並未藉由英國大使館安排，烏克蘭官方人士稱「這是一次既非官方也非私人的訪問」。

強森表示，「很榮幸獲得邀請，烏克蘭人民的苦難已經持續太久，結束這場戰爭的唯一方法是烏克蘭贏得勝利，且要盡快獲勝」、「現在是加倍努力提供烏軍所有工具的重要時刻，俄羅斯總統普廷愈早失敗，對烏國和整個世界愈好」。

與此同時，英國現任首相蘇納克（Rishi Sunak）的新聞秘書表示，蘇納克支持所有同事展現英國對烏克蘭支持，英國會繼續援助烏國。

強森與布查鎮居民交談。（路透）

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