她「用錯湯匙」引發嚴重過敏送醫不治 男友崩潰：才剛求婚

2023/01/23 10:05

〔即時新聞/綜合報導〕隨著疫情趨緩,24歲女子普林斯露(Jess Prinsloo)與交往3年男友日前共遊南非被求婚,沒想到剛成為未婚妻身分3天,她因為意外「用錯湯匙」引起嚴重乳製品過敏呼吸困難,送醫急救宣告不治,消息曝光引起外界矚目。

綜合外媒報導,現年24歲普林斯露與同歲男友麥金農(Craig McKinnon)於2019年相識後交往,在2021年疫情封城期間開始同居,感情融洽。隨著全球武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情逐漸趨緩,長住英國的普林斯露於去年12月偕同麥金農返回南非探親與旅遊,他們於2022年12月27日造訪姆普馬蘭加(Mpumalanga)知名旅遊景點「上帝之窗」時,麥金農順勢向普林斯露求婚成功。

孰料去年12月30日普林斯露帶著未婚夫麥金農回到母親家,用餐不小心使用碰過乳製品的湯匙,立即引發嚴重過敏反應,導致呼困難,緊急服用腎上腺素EpiPen藥物後送醫,醫院隔日卻宣告不治身亡。

麥金農透露,普林斯露約9個月大開始就對乳製品有過敏反映,她18歲一度誤食放了牛奶的咖哩引起嚴重過敏反應送醫急救。他難過地說「當普林斯露去世時,我的一部分也死去了,我感受到前所未有的痛苦,我仍很榮幸能稱她是我的未婚妻,這是我生命中最美好的3天。」

麥金農於今年1月16日已將普林斯露骨灰帶回英國安葬。

When Craig McKinnon proposed to Jess Prinsloo at a renowned beauty spot, it was the happiest day of his life.https://t.co/cuLbOzXyku