她「用錯湯匙」引發嚴重過敏送醫不治 男友崩潰：才剛求婚

24歲女子普林斯露被求婚後，因為不小心「用錯湯匙」引起嚴重乳製品過敏呼吸困難，送醫急救後宣告不治。（圖擷取自「gofundme」官網）

2023/01/23 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕隨著疫情趨緩，24歲女子普林斯露（Jess Prinsloo）與交往3年男友日前共遊南非被求婚，沒想到剛成為未婚妻身分3天，她因為意外「用錯湯匙」引起嚴重乳製品過敏呼吸困難，送醫急救宣告不治，消息曝光引起外界矚目。

綜合外媒報導，現年24歲普林斯露與同歲男友麥金農（Craig McKinnon）於2019年相識後交往，在2021年疫情封城期間開始同居，感情融洽。隨著全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情逐漸趨緩，長住英國的普林斯露於去年12月偕同麥金農返回南非探親與旅遊，他們於2022年12月27日造訪姆普馬蘭加（Mpumalanga）知名旅遊景點「上帝之窗」時，麥金農順勢向普林斯露求婚成功。

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孰料去年12月30日普林斯露帶著未婚夫麥金農回到母親家，用餐不小心使用碰過乳製品的湯匙，立即引發嚴重過敏反應，導致呼困難，緊急服用腎上腺素EpiPen藥物後送醫，醫院隔日卻宣告不治身亡。

麥金農透露，普林斯露約9個月大開始就對乳製品有過敏反映，她18歲一度誤食放了牛奶的咖哩引起嚴重過敏反應送醫急救。他難過地說「當普林斯露去世時，我的一部分也死去了，我感受到前所未有的痛苦，我仍很榮幸能稱她是我的未婚妻，這是我生命中最美好的3天。」

麥金農於今年1月16日已將普林斯露骨灰帶回英國安葬。

When Craig McKinnon proposed to Jess Prinsloo at a renowned beauty spot, it was the happiest day of his life.https://t.co/cuLbOzXyku — The Mirror （@DailyMirror） January 21, 2023

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