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    祕魯因示威關閉著名景點馬丘比丘 數百遊客受困

    2023/01/22 03:06

    〔中央社〕秘魯文化部今天宣布，反政府示威活動延燒之際，當局已關閉全球知名旅遊景點馬丘比丘（Machu Picchu），此舉導致數百名遊客在這場致命動亂中受困在這座印加古城附近。

    法新社報導，要求秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）下台的示威活動自去年12月初爆發迄今，已造成46人死亡，並促使政府在遭受暴力攻擊的地區宣布緊急狀態。

    當局今天宣布，該國南部爆發示威活動後，又有1名抗議者身亡。

    在今天正式關閉馬丘比丘之前，由於鐵路被示威民眾破壞，前往該地點的鐵路服務已被迫中斷。

    目前至少有400名遊客，包括300名外國人，被困在遺址山腳下的熱水鎮（Aguas Calientes），正等待撤離。

    文化部透過聲明稱，「鑒於社會形勢並為保護遊客安全，已下令關閉印加古道網絡和馬丘比丘建築。」

    旅遊和商務部長埃爾格羅（Luis Fernando Helguero）20日表示，受困遊客「無法離開，因為鐵路的多個路段遭到破壞。」

    一名智利籍遊客同日告訴法新社，「我們不知道火車是否會來接我們。這裡所有的遊客都在排隊登記以進行疏散。」

    抗議民眾正試圖繼續向政府施壓，無視目前覆蓋該國近1/3國土的緊急狀態。

    在已知的46名死者中，有45人是抗議民眾，1人是警察。1120122

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