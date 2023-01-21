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    捷克參議院議長拜年！ 特別點名「台灣」祝萬事如意

    捷克議長韋德齊21日發文祝台灣新年快樂。（記者塗建榮攝、韋德齊臉書；本報合成）

    捷克議長韋德齊21日發文祝台灣新年快樂。（記者塗建榮攝、韋德齊臉書；本報合成）

    2023/01/21 22:57

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（21日）是農曆新年除夕，2年多前曾不辭辛勞率團訪台的捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil），今晚特別發文祝賀台灣新年快樂，不少台灣網友湧入其貼文底下表示謝意。

    立場堅定挺台，多次在公開場合與中國對槓的韋德齊，2020年2月接下捷克參院議長一職後，同年8月在疫情期間率團訪台，成為捷克1989年民主化後訪台最高階官員。訪台期間，韋德齊以首位非邦交國議長身份受邀至立法院發表演說，並以華語喊出「我是台灣人」，讓在場委員全都起立鼓掌。

    去年11月2日，韋德齊在參院議長選舉中獲壓倒性支持連任，重申自己捍衛人權與自由，透露「不排除再度訪問台灣」。

    本週六晚間，韋德齊透過臉書發文拜年，「在台灣和其他地方的朋友們，祝你們農曆新年快樂，並擁有一個美好的兔年」！還特地用中文寫下「新年快樂，萬事如意」。

    韋德齊貼文底下隨即湧入大批台灣網友留言道謝，「謝謝你，也祝你新年快樂」、「非常感謝你們與台灣肩並肩，很榮幸有你成為我們的好朋友」、「我們也祝願捷克2023年萬事順利」、「議長新年快樂，期待你再來台灣」。

    捷克議長韋德齊21日發文祝台灣新年快樂。（記者塗建榮攝）

    捷克議長韋德齊21日發文祝台灣新年快樂。（記者塗建榮攝）

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