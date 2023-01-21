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    「撒尿門」糾紛處置失當 印度航空遭罰112萬

    印度航空因未妥善處理乘客糾紛，事後被飛行監管機構罰款300萬盧比。示意圖。（路透資料照）

    印度航空因未妥善處理乘客糾紛，事後被飛行監管機構罰款300萬盧比。示意圖。（路透資料照）

    2023/01/21 19:42

    〔即時新聞／綜合報導〕據印度媒體報導，印度航空（Air India）近期因為未妥善處理去年11月的「撒尿門」（Peegate）糾紛，而被印度民航總局罰款300萬印度盧比（約合新台幣112萬），相關人員也被懲處。

    《法新社》報導，去年11月26日，在印度航空自紐約飛往新德里的班機上，富國銀行（Wells Fargo）印度副總裁米史拉（Shankar Mishra）在商務艙對著一名72歲的婦女撒尿，但飛機降落新德里後米史拉竟沒有被拘留，反而安然下機。

    這整起事件後來被印度媒體稱為「撒尿門」，並被廣泛報導，而數週後米史拉才被警方逮捕。

    印度航空公司因為這起事件受到嚴厲批評，公司不僅被印度民航總局重罰，負責機上服務的主管也被罰款30萬盧比（約合新台幣11.2萬），該次航班的機長更因為「未能盡到職責」而被吊扣飛行執照3個月。

    印度航空執行長威爾遜（Campbell Wilson）事後公開道歉，「印度航空承認，本來可以更好地處理這些問題，不管是在飛行層面上還是發生在地面上，印度航空會致力於採取行動。」

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