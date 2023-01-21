中國遊樂設施故障 遊客「倒栽蔥」卡空中動彈不得

中國安徽市南湖公園日前傳出遊樂設施故障，導致遊客「倒栽蔥」，事後遊樂園管理公司竟稱這是正常現象。（圖翻攝自微博）

2023/01/21 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽省阜陽阜南一處遊樂園日前傳出「大擺錘」設備故障，大擺錘甩至最高點時突然停下，坐在椅子上的遊客全都以「倒栽蔥」的姿勢懸在半空中。事後園方表示，遊客僅受困不到10分鐘，且無人傷亡，屬「正常現象」。

綜合中媒報導，中國安徽省阜陽阜南南湖公園於19日傳出遊樂設施故障，大擺錘甩至最高點時突然停擺不動，乘坐該設施的遊客全被困在半空中動彈不得；經由網友拍攝的畫面可看出遊客頭下腳上懸在空中，看起來非常驚悚。

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事後，遊樂園管理公司「士尼特娛樂有限公司」工作人員出面解釋，稱大擺錘靠慣性搖擺，之所以發生故障問題，是因為大擺錘兩側乘客的重量等重。工作人員接著表示，設施故障十多分鐘就排除恢復正常運作，竟稱「這是正常現象」。若遊客感到身體不適，可以拿醫院檢查收據向園方申請報銷。

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