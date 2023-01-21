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    曾經遭到棄養 23歲吉娃娃成為全球最長壽狗狗

    美國吉娃娃斯派克去年12月7日以23歲又7天的年齡，獲金氏世界紀錄認證為全球現存最長壽狗狗。（圖擷自Guinness World Records網站）

    美國吉娃娃斯派克去年12月7日以23歲又7天的年齡，獲金氏世界紀錄認證為全球現存最長壽狗狗。（圖擷自Guinness World Records網站）

    2023/01/21 15:21

    〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州23歲吉娃娃斯派克（Spike），出生於1999年11月，10歲時被棄養在康登（Camden）一處雜貨店外，由現在的主人金博爾（Rita Kimball）撿回後養到現在，去年12月7日獲金氏世界紀錄認證為全球現存最長壽狗狗。

    《CNN》報導，斯派克在獲頒金氏世界紀錄時，年齡認定至少達到23歲又7天。飼主金博爾透露，2009年她在雜貨店停車場遇到狗狗時，牠脖子上有狗鍊或狗繩留下的血跡，店員說牠已經被遺棄在那裡3天了，因此金博爾決定將狗狗帶回自家農場飼養。

    金博爾表示，受到《湯姆貓與傑利鼠》卡通裡那隻兇猛好鬥的角色「斯派克」所啟發，她也幫愛犬取了同樣的名字。金博爾說，斯派克雖然是大狗所使用的名字，但她的吉娃娃擁有和大狗一樣的態度。

    金博爾指出，她有天在看知名脫口秀《吉米A咖秀》時，聽到主持人吉米法倫（Jimmy Fallon）提到2022年10月去世的全球前最長壽狗狗玩具獵狐犬Pebble，這才想到斯派克應該也有機會，因此向金氏世界紀錄提出申請。

    就這樣，斯派克擊敗了去年11月15日被認證的最長壽狗狗Gino Wolf，後者年齡為22歲又52天，比斯派克少了許多。另外，金氏世界紀錄裡狗狗最長壽的紀錄由澳洲牧牛犬Bluey所保持，1939年去世的牠年齡高達29歲又5天。

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