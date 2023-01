馬克宏擬調高退休年齡 法國各地爆罷工潮

2023/01/21 12:23

〔即時新聞/綜合報導〕法國總統馬克宏曾提出養老金改革政策、提高退休年齡引來民眾不滿,日前各地傳出罷工人潮,法國內政部預估共有100多萬人走上街頭抗議。這波抗議人潮不但爆發警民衝突,法國國內運輸系統也遭癱瘓,發電廠更是因為罷工減少近10%電力供應。

綜合外媒報導,馬克宏預計在今年秋天開始「調升退休年齡」,以每三個月調漲一次的方式達到2030年的目標退休年紀64歲。法國議會將於2月開始討論此案,並希望在今年夏天訂定成法。除此之外,馬克宏也擬針對退休金制度提出改革,避免政府在未來面臨破產風險。

法國政府表示,養老金改革對於政府未來是否破產擔任「至關重要」角色。根據法國勞動部估計,延遲退休年齡將替養老金繳款額外增加191億美元(約新台幣5千8百億),進而使政府於2027年成功達到收支平衡的目標。

此舉卻引來法國多數民眾不滿,於19日上街抗議政府調升退休年齡和養老金改革政策,據內政部表示,法國各地共有100多萬人參與示威活動,參與者包含教師、鐵路工人和公廣員工。

對此,法國最大工會「法國工人力量總工會」(Confédération française démocratique du travail,CFDT)伯格(Laurent Berger)表示,收支平衡的目標可以透過不同方式解決,比如徵收富豪稅、或增加雇主和富人繳納退休金的額款,「工人不應該為公部門的赤字買單」。

除此之外,法國國家鐵路(SNCF)提供的高速公路以及巴黎通勤地鐵服務因罷工嚴重中斷,法國電力公司(EDF)和RTE供電商的數據則顯示,法國電力運輸約下降10%供電量,迫使法國不得不從國外進口電力。能源公司道達爾(TotalEnergies)在法國的運輸也受到影響。

馬克宏為保持政府收支平衡,欲調升退休年齡,而法國並非首開先例的國家。據悉,德國法定退休年齡為65歲,並正在逐步提高至67歲;西班牙也在爭取調整退休年紀門檻,改為67歲退休。

