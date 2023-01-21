馬克宏擬調高退休年齡 法國各地爆罷工潮

法國總統馬克宏擬今年逐步提高退休年齡、推動養老金改革，此舉在法國各地引起罷工潮。（路透社）

2023/01/21 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏曾提出養老金改革政策、提高退休年齡引來民眾不滿，日前各地傳出罷工人潮，法國內政部預估共有100多萬人走上街頭抗議。這波抗議人潮不但爆發警民衝突，法國國內運輸系統也遭癱瘓，發電廠更是因為罷工減少近10%電力供應。

綜合外媒報導，馬克宏預計在今年秋天開始「調升退休年齡」，以每三個月調漲一次的方式達到2030年的目標退休年紀64歲。法國議會將於2月開始討論此案，並希望在今年夏天訂定成法。除此之外，馬克宏也擬針對退休金制度提出改革，避免政府在未來面臨破產風險。

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法國政府表示，養老金改革對於政府未來是否破產擔任「至關重要」角色。根據法國勞動部估計，延遲退休年齡將替養老金繳款額外增加191億美元（約新台幣5千8百億），進而使政府於2027年成功達到收支平衡的目標。

此舉卻引來法國多數民眾不滿，於19日上街抗議政府調升退休年齡和養老金改革政策，據內政部表示，法國各地共有100多萬人參與示威活動，參與者包含教師、鐵路工人和公廣員工。

對此，法國最大工會「法國工人力量總工會」（Confédération française démocratique du travail，CFDT）伯格（Laurent Berger）表示，收支平衡的目標可以透過不同方式解決，比如徵收富豪稅、或增加雇主和富人繳納退休金的額款，「工人不應該為公部門的赤字買單」。

除此之外，法國國家鐵路（SNCF）提供的高速公路以及巴黎通勤地鐵服務因罷工嚴重中斷，法國電力公司（EDF）和RTE供電商的數據則顯示，法國電力運輸約下降10%供電量，迫使法國不得不從國外進口電力。能源公司道達爾（TotalEnergies）在法國的運輸也受到影響。

馬克宏為保持政府收支平衡，欲調升退休年齡，而法國並非首開先例的國家。據悉，德國法定退休年齡為65歲，並正在逐步提高至67歲；西班牙也在爭取調整退休年紀門檻，改為67歲退休。

上街示威民眾與警察爆發衝突。（法新社）

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