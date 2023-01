異世界傳送門？夏威夷夜空驚見藍色漩渦 詭異畫面曝光

2023/01/21 10:11

〔即時新聞/綜合報導〕異世界傳送門?夏威夷上空18日晚間出現神秘的「藍色漩渦」在移動,然後逐漸消失,日本國家天文台在夏威夷的昴星團望遠鏡(Subaru Telescope)拍到這詭異一幕。

昴星團望遠鏡在推特上PO出一段影像,只見夏威夷夜上空出現一團神秘「藍色漩渦」,這個「藍色漩渦」在空中緩慢移動,然後逐漸消失在夜空中,引發網友熱議;昴星團望遠鏡推特表示,這個「藍色漩渦」的真相應該與SpaceX發射新衛星有關。

請繼續往下閱讀...

SpaceX在當天用獵鷹火箭9號將美國太空部隊1顆衛星送上太空,有網友留言「藍色漩渦」的位置與獵鷹9號火箭發射後落下的位置相符;事實上,這不是SpaceX第一次產生「藍色漩渦」,早在去年6月,紐西蘭上空就出現過「藍色漩渦」。

有專家表示,SpaceX火箭完成任務在下墜過程中,排出不需要燃料,當火箭發動機噴嘴中的氣體壓力高於大氣壓力並且氣體被陽光照射時,就會出現這些形狀。

On Jan 18, 2023 (HST), the Subaru-Asahi Star Camera captured a mysterious flying spiral over Maunakea, Hawai`i. The spiral seems to be related to the SpaceX company's launch of a new satellite.

Watch the video:https://t.co/851Gz7VojV#SubaruTelescope pic.twitter.com/Np58fxpX9e