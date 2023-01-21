支援「豹2」戰車德國仍在躊躇 波蘭外長批：代價是烏國人的血

德國仍未決定是否支援烏克蘭豹2戰車。（法新社）

2023/01/21 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕德國製「豹2」戰車被視為是擊退俄羅斯入侵的關鍵武器之一。但在西方盟國不斷施壓下，德國仍沒有同意援助烏軍戰車，這也讓已準備好向烏克蘭輸出豹2的擁有國窒礙難行。

《BBC》報導，54國軍方代表當地時間週五齊聚德國拉姆施泰因空軍基地，就協力加強援助烏克蘭議題協調。會中各國同意支援更多裝甲車和防空系統給烏克蘭，但德國仍未決定是否軍援豹2。

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早已準備好提供豹2的波蘭對德國的躊躇態度感到不耐。外交部長饒兀（Zbigniew Rau）在社群媒體發文批評：「烏克蘭人所流的血是貨真價實的。這就是在輸送豹系戰車上猶豫不決所付出的代價。我們現在就得採取行動。」

報導指出，豹2易於維修保養，且設計上特別針對俄羅斯用於侵略烏克蘭的T-90戰車，自然是烏克蘭亟欲獲得的武器。目前全球有超過2千台豹2。烏總統澤倫斯基認為，只需要300輛就能確保擊敗俄軍。但礙於德國的出口法規，只要柏林政府沒有點頭，擁有豹2的波蘭、芬蘭等國便不能逕自輸出。

在拉姆施泰因基地的會議中，美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）否認德國要等美國輸出主力的M1艾布蘭戰車後才會跟進的說法。他也替德國緩頰，強調德國是一個可靠的盟友。

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