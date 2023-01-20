泰國檢方起訴中國商人 指控毒品交易和洗錢

泰國檢方昨天起訴在泰國涉及毒品交易和洗錢的中國男子以及相關人士40人。此為示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

2023/01/20 17:38

〔中央社〕泰國檢方昨天起訴在泰國涉及毒品交易和洗錢的中國男子以及相關人士40人。這起事件近來震撼泰國社會，也牽扯出中國人和泰國官員勾結，在泰國大規模經營非法事業的現象。

這起事件由來最早是去年10月泰國警方查緝沙吞區（Sathorn）的夜店，在一間中國人經營的夜店起出毒品，現場100多人檢驗出毒品反應，其中9成是中國人。

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警方調查後認為泰文名為猜也納（Chaiyanat Kornchayanant）的中國男子可能是夜店老闆，並發現他在泰國擁有大筆資產。猜也納在泰國和一名高階警官結婚後，2014年取得泰國籍。

警方調查後進一步發現猜也納涉及毒品交易和洗錢，去年11月23日猜也納遭到逮捕，不過猜也納否認一切指控，法院因此拒絕他的保釋聲請，截至目前為止他仍被關押中，警方查扣了他價值53億泰銖資產，包括房產、汽車、銀行存款以及一架飛機。

曼谷郵報（Bangkok Post）和民族報（The Nation）報導，檢察總長娜麗（Naree Tantasathien）昨天根據警方提交的報告，向曼谷南區刑事法院（Bangkok South Criminal Court）提出起訴書，起訴猜也納以及其他相關人士40人。

猜也納等人被起訴的罪名包括販賣毒品、洗錢、跨國組織犯罪、非法擁有槍械、非法經營娛樂場所、僱用沒有工作證的外籍人士以及提供住處給非法移民。

這個案件牽扯出中國人在泰國大規模經營非法事業的現象，泰國洗浴按摩業大亨丘威（Chuwit Kamolvisit）多次爆料，有許多中國商人在泰國從事「灰色產業」，呼籲政府要大刀闊斧進行調查，泰國政府因此有一陣子雷厲風行掃蕩這些灰色產業，並進行全國調查。

泰國警察調查後也發現，約80名移民局官員和中國人勾結，大量簽發各種簽證，2020年到2021年間，移民局官員在泰國東北部簽發了3000多人的簽證，北部簽發了1000多人，讓這些中國人以學生簽證或是其他各種名義的簽證留在泰國，從事非法的活動。

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