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    報復奧客？墨西哥捲餅吃下肚狂吐送醫 一驗竟含「老鼠藥」

    1名男子在墨西哥速食餐廳塔可鐘（Taco Bell）外帶餐點，未料用餐不久後開始嘔吐、嚴重不適，送醫後發現男子疑遭人下毒，意外吃下含有老鼠藥捲餅。示意圖。（路透）

    1名男子在墨西哥速食餐廳塔可鐘（Taco Bell）外帶餐點，未料用餐不久後開始嘔吐、嚴重不適，送醫後發現男子疑遭人下毒，意外吃下含有老鼠藥捲餅。示意圖。（路透）

    2023/01/20 18:10

    〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州（Colorado）1名男子在墨西哥速食餐廳塔可鐘（Taco Bell）外帶餐點，未料晚上用餐不久後開始歐吐、嚴重不適，緊急送醫後竟發現男子疑遭人下毒意外吃下含有老鼠藥捲餅，醫院立即通報，本案警方已介入調查。

    綜合外媒報導，阿拉帕霍縣（Arapahoe）治安官辦公室表示，這名男子15日在連鎖塔可鐘外帶餐點，返家吃下後開始感到身體嚴重不適、嘔吐，他致電119求助後被送往附近醫院治療，才發現男子吃下的墨西哥捲餅疑遭餐廳員工刻意添加老鼠藥，院方立即報案，警方獲報前往涉案餐廳調查，同時調閱內外部監視器畫面，並保留男子食物查驗。

    警方調查發現，受害男子為該餐廳常客，當天前往塔可鐘，因為店內免費汽水機器故障與店員發生口角爭執。餐廳經理斯威夫特（Lary Swift）稱，這名男子經常滋事，過去曾向員工丟食物，當日為了平息他的不滿，還免費贈送1個捲餅了事。威夫特強調，「我們餐廳不賣毒藥。」

    阿拉帕霍縣治安官辦公室18日證實，經查驗這名男子確實遭到餐廳下毒，目前正調查餐廳員工如何取得老鼠藥，目前警方已將本案列為殺人未遂案調查。塔可鐘公司表示，公司全力配合有關單位調查這起事故。

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