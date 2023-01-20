日媒：美將運用多州軍隊擴大培訓台灣軍隊

日本經濟新聞今天報導，為了儘速遏止中國，美國將運用多個州政府的軍隊「美國國民兵」（National Guard），擴大對台灣軍隊進行多樣化的軍事培訓。示意圖。（美聯社）

2023/01/20 12:50

〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕日本經濟新聞今天報導，為了儘速遏止中國，美國將運用多個州政府的軍隊「美國國民兵」（National Guard），擴大對台灣軍隊進行多樣化的軍事培訓。美國也將參考國民兵培訓烏克蘭軍隊，有效阻止俄羅斯軍隊推進的實績，深化美台合作。

美國國民兵是美國各州政府擁有的地方武裝部隊，平時在州長的指揮下執行國土守備、救災任務，如果國外發生戰爭則編入聯邦軍隊，負責戰鬥和後方支援，美國國民兵曾參與阿富汗戰爭和伊拉克戰爭。

請繼續往下閱讀...

報導指出，去年5月底，蔡英文總統與訪台的美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）會談時，曾公開表示「美國國防部正在積極計劃推動美國國民兵與台灣軍隊間的合作」。

一位直接參與美台軍事合作的官員透露，蔡英文公布上述消息前，美國國民兵早已開始對台灣軍隊進行訓練，美國國民兵似乎也包括了夏威夷州等州部隊。

報導指出，美方將增加對台灣軍隊的培訓的類型和規模。美國國民兵主要透過「州夥伴計畫」（SPP）向世界各國的軍隊提供培訓，目前有80多國參加。內容根據支援國的狀況各有不同，包括步兵部隊的作戰執行、飛機的運用、網路防衛、災害及恐攻對策，以及醫療支援等相當多樣。

SPP原則上由一州的國民兵部隊負責一個國家的訓練，但相關人士透露，台灣正在與幾個州進行合作，有更多的訓練選擇。

事實上，台灣知情人士日前也向本報透露，從前年台美海巡單位簽署合作備忘錄起，台美的軍事、準軍事合作已是「現在進行式」，隨著台灣調整役期、精進兵力結構，包括訓練、戰術與戰技層面等，都可望與美國國民兵有更密切交流，但確切項目不宜對外宣布。

日經報導，美國國防部發言人表示，美國對台灣的支援和防衛關係，是根據中國現在的威脅而做的調整，拜登政府認為中國正在增加對台灣的威脅，有意擴大培訓。這名發言人還提到「美台關係牢固，有助於台灣海峽和地區的和平與穩定」，日經也就台美擴大軍事合作一事向我國防部要求發表評論，但至19日截稿前並未獲得回覆。

美媒華爾街日報在2021年10月曾報導，一支美國特種部隊與陸戰隊，一直秘密在台灣訓練當地的軍隊，而這種戰技傳授，現在正在擴充訓練內容。

新美國安全中心高級研究員史托克斯（Jacob Stokes）指出，台灣軍隊的訓練是加強自衛能力的一大步，很可能將重點放在預備役人員的培訓上。

報導也指出，美國也正加強對台的武器提供，除了接連批准的對台軍售案之外，美國也考慮與台灣共同生產武器，以提早交貨時間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法