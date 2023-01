急需西方新戰車 烏軍：遇到俄T-90需要用3輛戰車去圍攻

2023/01/19 14:43

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰爭持續中,烏克蘭疾呼需要西方主戰車軍援,目前烏軍的戰車主力為T-64和T-72,面對俄軍的T-90戰車備感吃力,有烏克蘭軍官坦言,若遇到一輛T-90得需要用三輛戰車去圍攻,或者要相當的運氣。

據英國《泰晤士報》報導,一群烏軍第24機步旅的官兵,他們正在巴赫姆特(Bakhmut),記者發現他們正在操作著一輛T-62戰車和幾輛BMP-2步兵戰車,他們表是這些裝甲車外表看起來還行,但實際上經常拋錨,T-62戰車為1961年服役、BMP-2步兵戰車為1980年服役,都是蘇聯時期的裝備。

鄰近的烏軍第17戰車旅則表示,他們使用的戰車是T-64和T-72,其中一輛升級過的T-72還是從俄軍擄獲的戰利品,面對裝備優勢的俄軍,他們使用各種裝備和手段反擊,用訓練與士氣彌補裝備劣勢。

不過烏軍中尉提到說面對俄軍的T-90戰車相當棘手,「如果碰上了一輛T-90,我軍得用三輛戰車去圍攻──或是得非常幸運。」直言他們需要高品質的裝備。

日前英國宣布將軍援「挑戰者2式」(Challenger 2)主戰車,是首個援烏西方主戰車,波蘭也擬援德製「豹-2」(Leopard 2)主戰車,不過必須獲得德國同意,德國則表示若美國表態援助戰車,德國也會同意「豹-2」援烏。

