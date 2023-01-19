急需西方新戰車 烏軍：遇到俄T-90需要用3輛戰車去圍攻

目前烏軍的戰車主力為T-64和T-72，面對俄軍的T-90戰車備感吃力，有烏克蘭軍官坦言，若遇到一輛T-90得需要用三輛戰車去圍攻。（路透）

2023/01/19 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續中，烏克蘭疾呼需要西方主戰車軍援，目前烏軍的戰車主力為T-64和T-72，面對俄軍的T-90戰車備感吃力，有烏克蘭軍官坦言，若遇到一輛T-90得需要用三輛戰車去圍攻，或者要相當的運氣。

據英國《泰晤士報》報導，一群烏軍第24機步旅的官兵，他們正在巴赫姆特（Bakhmut），記者發現他們正在操作著一輛T-62戰車和幾輛BMP-2步兵戰車，他們表是這些裝甲車外表看起來還行，但實際上經常拋錨，T-62戰車為1961年服役、BMP-2步兵戰車為1980年服役，都是蘇聯時期的裝備。

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鄰近的烏軍第17戰車旅則表示，他們使用的戰車是T-64和T-72，其中一輛升級過的T-72還是從俄軍擄獲的戰利品，面對裝備優勢的俄軍，他們使用各種裝備和手段反擊，用訓練與士氣彌補裝備劣勢。

不過烏軍中尉提到說面對俄軍的T-90戰車相當棘手，「如果碰上了一輛T-90，我軍得用三輛戰車去圍攻──或是得非常幸運。」直言他們需要高品質的裝備。

日前英國宣布將軍援「挑戰者2式」（Challenger 2）主戰車，是首個援烏西方主戰車，波蘭也擬援德製「豹-2」（Leopard 2）主戰車，不過必須獲得德國同意，德國則表示若美國表態援助戰車，德國也會同意「豹-2」援烏。

From a Ukrainian tank company commander, "He was particularly realistic when it came to the T-90... 'This is where the quality of what we have is important,' he said. 'If you come across a T-90, you need three of ours to deal with it — or very good luck.'”https://t.co/FxjGMY4LBM pic.twitter.com/ZQr0WkqT2g — Rob Lee （@RALee85） January 18, 2023

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